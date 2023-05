Wolfsburg holt Zesiger: Konkurrent oder Ersatz für van de Ven?

Der VfL Wolfsburg hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison eingetütet: Innenverteidiger Cedric Zesiger kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern - als Konkurrent oder Ersatz für Micky van de Ven?

Die Unterschriften sind gesetzt, am Mittwoch machte der VfL seinen ersten Sommerneuzugang offiziell: Innenverteidiger Cedric Zesiger vom frischgebackenen Schweizer Meister Young Boys Bern hat bis 2027 bei den Niedersachsen unterschrieben.

"Er ist ein Spieler mit einem enormen Entwicklungspotenzial, der trotz seines noch jungen Alters bereits über sehr viel Erfahrung verfügt", sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz über den 24-Jährigen, der fünf Millionen Euro kosten soll. "Wir sind überzeugt, dass er mit seinen fußballerischen Qualitäten, seiner Mentalität und Einstellung sowie seiner Physis eine wertvolle Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird."

Der Schweizer Nationalspieler (zwei Einsätze) ist praktisch mit einjähriger Verspätung der Ersatz für John Anthony Brooks, der den VfL im vergangenen Sommer verlassen hat. Seinerzeit ging der VfL ins Risiko, verpflichtete keinen Ersatz für die linke Innenverteidigung und fuhr damit prächtig - Micky van de Ven nahm die erhoffte Entwicklung, absolvierte bis zum vergangenen Wochenende, als der Niederländer gegen Mainz (3:0) gelbgesperrt fehlte, jede Einsatzminute.

VfL will mindestens 40 Millionen Euro für van de Ven

Die spannende Frage für den Sommer ist: Wird Zesiger, der 144 Einsätze in der Schweizer Super League vorzuweisen hat und mit Bern auch schon Europapokalerfahrungen sammelte, Konkurrent oder Ersatz für van de Ven, der sich in die Notizbücher diverser Spitzenklubs gespielt hat?

Klar ist: Unter 40 Millionen Euro wird der VfL den U-21-Nationalspieler nach kicker-Informationen nicht ziehen lassen. Und van de Ven, der seinen Vertrag kürzlich ohne Ausstiegsklausel bis 2007 verlängert hat, zieht es nicht mit aller Gewalt weg aus Wolfsburg. "Die Chance ist groß", sagt er zu seinem möglichen Verbleib. So oder so hat der VfL nun vorgesorgt - und mit Zesiger eine Kaderlücke geschlossen und seine Verhandlungsposition in der Personalie van de Ven noch einmal verbessert. Auf Sicht soll der Schweizer in die Fußstapfen des Shootingstars treten.