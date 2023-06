Wolfsburg schnappt sich Schalkes Jenz

An Moritz Jenz lag es wahrlich nicht, dass Schalke 04 den Gang in die 2. Liga antreten musste. Der Aufsteiger der Rückrunde macht nun den nächsten Schritt und wechselt zum VfL Wolfsburg.

Wie die Niedersachsen am Freitagnachmittag bekanntgaben, hat Jenz einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Der 24-Jährige war seit Januar 2023 von Celtic Glasgow an die Knappen ausgeliehen, wird nun aber nicht mehr nach Schottland zurückkehren.

"Moritz ist ein robuster und zweikampfstarker Abwehrspieler, den zudem eine enorme Schnelligkeit und ein sicheres Passspiel auszeichnen", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann und eine wichtige Verstärkung für unseren Kader sein wird."

Jenz wechselte bereits im Jugendalter ins Ausland und kann auf Stationen in England, der Schweiz, Frankreich und eben Schottland verweisen. Bei seiner Ankunft auf Schalke wusste er auf Anhieb zu überzeugen. Insgesamt elf Bundesligapartien bestritt Jenz für die Knappen, mit einer kicker-Durchschnittsnote von 3,14 ist der der notenbeste Verteidiger des Absteigers.

Jenz sieht Wolfsburg als "perfektes Umfeld"

"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung", sagte Jenz. "Der VfL Wolfsburg ist ein sehr ambitionierter Klub, der international spielen möchte. Für mich ist es das perfekte Umfeld, um mich weiterzuentwickeln."

Jenz ist der dritte Rechtsfuß in der Innenverteidigung der Wolfsburger. Allerdings laboriert Maxence Lacroix derzeit noch an einer Schulterverletzung und wird auch den Start der Vorbereitung verpassen. Zudem ranken sich um den Franzosen Wechselgerüchte. Und auch Sebastiaan Bornauw wurde zuletzt mit dem FC Fulham in Verbindung gebracht.

Der Abräumer ist Wolfsburgs Neuzugang Nummer zwei. Bereits zuvor hatte der VfL Verteidiger Cedric Zesiger vom Schweizer Meister Young Boys Bern verpflichtet.