Wolfsburger Linksverteidigersuche: Die Spur zum Tschechen Jurasek

Der VfL Wolfsburg will in der kommenden Saison nach dem enttäuschenden 8. Rang erneut die internationalen Plätze angreifen, Kaderlücken sollen dazu geschlossen werden. Hinten links könnte die Lösung aus Tschechien kommen.

Jerome Roussillon ging im Winter zu Union Berlin, Paulo Otavio machte nun den Abflug zu Al-Sadd nach Katar. Als gelernter Linksverteidiger steht aktuell nur Winterneuzugang Nicolas Cozza zur Verfügung, der in der Rückrunde allerdings noch so gut wie gar keine Rolle spielte unter Trainer Niko Kovac, der wiederum mit Innenverteidiger Micky van de Ven oder Flügelspieler Kevin Paredes noch Alternativen hätte. Klar ist dennoch: Ein zusätzlicher Linksverteidiger - Inter Mailands Robin Gosens stellt finanziell eine zu hohe Hürde dar - soll kommen. Und eine Spur führt dabei nach kicker-Informationen nach Tschechien.

Jurasek passt zur Wolfsburger Philosophie

David Jurasek heißt der Mann, der ins Wolfsburger Visier geraten sein soll. Mit 22 Jahren passt der Außenverteidiger von Vizemeister Slavia Prag perfekt zur VfL-Philosophie, die vornehmlich Transfers von jungen und entwicklungsfähigen Fußballern vorsieht. Im März dieses Jahres feierte Jurasek sein Debüt in der tschechischen A-Nationalmannschaft und bereitete beim 3:1-Sieg gegen Polen das zwischenzeitliche 2:0 per Flanke vor. Wenige Tage später absolvierte der flexible Linksverteidiger auch sein zweites Länderspiel gegen die Republik Moldau (0:0), wie bei seinem Debüt spielte er als linker Schienenspieler. Flexibilität, wie sie in Wolfsburg ebenso gerne gesehen wird wie Juraseks Geschwindigkeit und seine fußballerischen Fertigkeiten. Für Slavia, wohin er im Winter 2022 von Mlada Boleslav gewechselt war, traf Jurasek in der abgelaufenen Saison in der Fortuna Liga zweimal, fünf weitere Treffer bereitete er vor. In 45 Pflichtspielen waren es insgesamt gar 13 Torvorlagen.

Die Konkurrenz buhlt mit - Einig mit Cerny

Jurasek, an dem auch RB Salzburg und Sturm Graz dran sein sollen, könnte in Wolfsburg auf einen Landsmann und Teamkollegen aus der Nationalmannschaft treffen. Mit Vaclav Cerny, Topscorer (15 Tore und 13 Vorlagen in 41 Pflichtspielen) von Twente Enschede, hat sich der VfL auf einen Vertrag bis 2027 verständigt, nun muss eine Einigung mit dem Fünften der niederländischen Eredivisie hergestellt werden. Am Sonntag machte Twente den Einzug in die Conference League perfekt.

Tomas will zum VfL

Zum VfL bekennt sich nach kicker-Informationen auch Tiago Tomas. Bei dem 20-Jährigen geht es ebenfalls um die Ablöse. Bis zum 15. Juni müsste der VfB Stuttgart die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro ziehen, verzichtet aber darauf. Auch der VfL wird keine Ablöse im Bereich der kolportierten 13 bis 15 Millionen zahlen, realistischer ist die Hälfte. Tiago kehrt formal erst einmal zu Sporting Lissabon zurück - und will dann nach Wolfsburg wechseln.