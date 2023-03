"Schnellstmögliche Kurskorrektur": Rostock trennt sich von Glöckner

Nach dem Absturz auf einen direkten Abstiegsrang trennte sich Hansa Rostock am Montagmorgen von Trainer Patrick Glöckner. Interimsweise übernehmen die beiden Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers die Kogge.

Das 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf war der letzte Auftritt für Rostocks Trainer Patrick Glöckner: Nach nur knapp fünf Monaten im Amt trennt sich der FC Hansa vom 46-Jährigen, wie der Verein nun bekanntgab. Bereits vor der Partie waren erste Gerüchte laut geworden, dass Glöckner im Falle einer Niederlage von seinen Aufgaben entbunden werde, diese bewahrheiteten sich nun.

"Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen", wird Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport bei Hansa, zitiert: "Daher sind wir einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist und haben Patrick Glöckner freigestellt. Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate - aller handelnden Personen."

Damit reagiert der Verein auf die anhaltende Talfahrt unter Glöckner, der das Ruder an der Kogge erst im November des vergangenen Jahres von Jens Härtel übernommen hatte. Sechs der bislang acht Spiele im Kalenderjahr 2023 hat Rostock verloren, von Tabellenplatz neun zum Jahreswechsel folgte der Absturz auf einen direkten Abstiegsrang. Mit nur 21 Treffern stellt Rostock zudem die schlechteste Offensive der Liga.

Interimsweise übernehmen beim FC Hansa nun die beiden Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers. Der Verein hat über die Länderspielpause Zeit, einen Ersatz für den beurlaubten Glöckner zu finden. Der neue Verantwortliche an der Kogge könnte dann bereits am 2. April (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Hansa Rostock auswärts beim 1. FC Magdeburg gefragt ist, an der Seitenlinie stehen.