Hansa findet neuen Trainer: Glöckner übernimmt für Härtel

Einen Tag nach der Entlassung von Jens Härtel präsentierte Hansa Rostock schon den Nachfolger. Patrick Glöckner soll die Kogge wieder flott machen.

Glöckner wurde mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet. Gelingt dem 45-jährigen Trainer der Klassenerhalt, verlängert sich sein Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr. Die Entscheidung pro Glöckner sei im "einstimmigen Einvernehmen des Aufsichtsrates" getroffen worden, teilte Hansa am Montag mit.

Der neue Trainer stellt sich um 16.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Bis zum Sommer arbeitete Glöckner bei Waldhof Mannheim. Vor seinem Engagement in Mannheim war der ehemalige Profi als Chefrainer beim Chemnitzer FC und bei Viktoria Köln tätig. Weitere Erfahrungen sammelte er zuvor in unterschiedlichen Funktionen unter anderem beim FC St. Pauli und bei Eintracht Frankfurt.

Glöckner bringt Nicolas Masetzky als Assistenztrainer mit an die Ostssee. Ihr erstes Training leitete das Duo bereits am Montagnachmittag. Die erste Partie steht am Mittwoch gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Programm (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe es vor der WM-Pause noch nach Braunschweig geht.

Nach drei Heimpleiten in Folge musste Jens Härtel tags zuvor seine Sachen packen. Neben Härtel musste zudem auch Co-Trainer Ronny Thielemann seinen Platz in Rostock räumen.