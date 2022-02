Schmid: Bundesliga-Comeback nach sechs Monaten Pause

Bei der 0:1-Niederlage in Köln feiert Routinier Jonathan Schmid rund sechs Monate nach seiner Corona-Infektion sein Bundesliga-Comeback. Trainer Streich sieht "keine Probleme" mehr beim 31-Jährigen und hat zukünftig wieder mehr Optionen auf der rechten Seite.

Nach rund einem halben Jahr erstmals wieder in der Bundesliga am Ball: Jonathan Schmid. imago images/Treese

Am Ende waren es dank der fünfminütigen Verlängerung beim 0:1 in Köln knapp 15 Minuten Bundesligaspielzeit für Jonathan Schmid. Und obwohl der 31-Jährige seit 2011 in der ersten Liga spielt, war es eine besondere Viertelstunde. Denn der bis dahin letzte Einsatz im Team von Trainer Christian Streich lag rund sechs Monate zurück. Im zurückliegenden August hatte sich Schmid ungeimpft mit dem Coronavirus infiziert - und musste seitdem Schritt für Schritt erst wieder an den Leistungssport herangeführt werden.

"Er hat lange nicht gespielt. Aber jetzt ist er ganz gesund, deshalb konnte er wieder ein paar Minuten spielen", berichtete Streich nach der Niederlage. Kurz vor Weihnachten hatte Schmid bereits im Drittligateam der Breisgauer 65 Minuten Spielpraxis erhalten, nun klappte es auch wieder in der Bundesliga. "Er hat natürlich lange nicht gespielt, aber er hat keine Probleme mehr", sagte Streich. Schmid habe "Glück" gehabt, jetzt wieder vollständig belastbar zu sein: "Es hätte auch anders kommen können."

Drei Alternativen für einen Streich

Die personellen Optionen auf der rechten Seite dürften sich damit wieder vergrößern. Bislang war meist Lukas Kübler in der Viererkette gesetzt, dabei war Schmid eigentlich als Vizekapitän und Stammkraft voll eingeplant gewesen. Winter-Zugang Hugo Siquet ist ebenfalls für den rechten Flügel vorgesehen, spielte aber am Freitag beim 1:1 gegen Viktoria Köln 67 Minuten lang für die 2. Mannschaft des Sport-Clubs.