Sancho vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Jadon Sancho steht unmittelbar vor der Rückkehr zu Borussia Dortmund. Der englische Nationalspieler soll ausgeliehen werden.

Seit Wochen gab es bereits Gerüchte um eine Rückkehr von Jadon Sancho nach Dortmund, doch lange waren es eben nur Gerüchte. Am Dienstag dann berichtete "Sky" über Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Manchester United, Sanchos aktuellem Arbeitgeber, über ein Leihgeschäft bis Saisonende. kicker-Recherchen decken sich mit dem Bericht.

Der englische Nationalspieler soll bis Saisonende ausgeliehen werden. Laut "Bild" beläuft sich das finanzielle Volumen des gesamten Geschäfts auf drei Millionen Euro, Gehalt und Leihgebühr inklusive.

Sanchos Stern ging in Dortmund auf

Sancho spielte zwischen 2017 und 2021 bei den Schwarz-Gelben und erlebte dort seine bislang beste Zeit als Profi. In 137 Spielen für die Borussia traf er 50-mal und reifte zugleich zum englischen Nationalspieler. Mit 21 Jahren kehrte er schließlich in seine Heimat zurück und wechselte für eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) zu Manchester United.

Bei den Red Devils lief es dann aber eher unrund für ihn. Er konnte nicht mehr an seine starken Leistungen aus Dortmunder Zeiten anknüpfen und verlor folglich auch seinen Status als Nationalspieler.

In dieser Saison kam es dann sogar zum Eklat: Nachdem er von Trainer Erik ten Hag bei der 1:3-Niederlage gegen Arsenal aus dem Kader gestrichen und das mit unzureichenden Trainingsleistungen begründet worden war, hatte er in einem verhängnisvollen und später wieder gelöschten Post beklagt, zum "Sündenbock" gemacht worden zu sein.

Dafür, dass er seinen Trainer indirekt der Lüge bezichtigt hatte, wurde er von ten Hag aussortiert. Sancho weigerte sich, sich zu entschuldigen und musste allein trainieren. Ein Wechsel erscheint da als sinnvolle Alternative für Spieler und Klub - und Sancho soll auch nicht abgeneigt sein, ManUnited Richtung BVB zu verlassen. Dorthin also, wo er einst zum Top-Spieler reifte.