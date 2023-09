Nach Denkzettel: Sancho kontert ten Hag scharf

Warum fehlte Jadon Sancho Manchester United gegen Arsenal? Der Ex-Dortmunder widersprach Trainer Erik ten Hag auf bemerkenswerte Weise.

Dass Jadon Sancho 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselte, hat sich bislang nicht als glücklicher Karriereschritt erwiesen, und die Anzeichen verdichten sich, dass sich das so schnell auch nicht mehr ändert. Am Sonntag erlebte der einstige Leistungsträger von Borussia Dortmund einen weiteren Tiefschlag beim englischen Rekordmeister.

Bei der schmerzhaften 1:3-Niederlage beim FC Arsenal hatte Sancho nicht im Kader gestanden, allerdings keineswegs verletzungsbedingt. "Jadon hat aufgrund seiner Leistung im Training gefehlt", berichtete Trainer Erik ten Hag hinterher. "Man muss bei Manchester United jeden Tag ein bestimmtes Niveau erreichen und wir können in der Offensive Entscheidungen treffen, deshalb wurde er für dieses Spiel nicht ausgewählt." Ten Hag hatte unter anderem die weitaus unerfahreneren Offensivspieler Facundo Pellistri (21), Hannibal (20) und Daniel Gore (18) in den Spieltagskader berufen.

Sancho: "Ich bin seit langem der Sündenbock"

Noch am Abend reagierte Sancho auf die Aussagen des Niederländers - in einer Weise, die nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfte. "Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest", twitterte der 23-Jährige, der an den ersten drei Spieltagen jeweils zwischen der 60 und 70. Minute eingewechselt worden war. "Ich werde nicht zulassen, dass Leute Dinge sagen, die vollkommen unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut verhalten. Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Angelegenheit gibt, auf die ich nicht eingehen werde. Ich bin seit langem der Sündenbock, was nicht fair ist!"

In der vergangenen Saison hatte ten Hag drei Monate lang auf Sanchos Dienste verzichtet und ihn stattdessen zu einem speziellen Aufbautraining in die Niederlande geschickt. Der Flügelstürmer habe "körperliche und mentale Probleme", so ten Hag damals.

"Alles, was ich will, ist, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen und meiner Mannschaft zu helfen", erklärte Sancho nun. "Ich respektiere alle Entscheidungen, die der Trainerstab trifft. Ich spiele mit fantastischen Spielern und bin dankbar dafür. Ich weiß, dass jede Woche eine Herausforderung ist. Ich werde weiter für dieses Wappen kämpfen, egal was passiert!"

Insgesamt kommt Sancho, dessen Vertrag noch bis 2026 gültig ist, in der Premier League erst auf 58 Einsätze, neun Tore und sechs Assists. Auch seinen Platz in der englischen Nationalelf hat er verloren, das bislang letzte von 23 Länderspielen absolvierte er im Oktober 2021. Im BVB-Trikot hatte er zuvor mit 89 Scorerpunkten in 104 Bundesliga-Partien für Furore gesorgt.