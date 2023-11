Zitterpartie an der Ostsee: St. Pauli trotzt dem frühen Rückstand

Der FC St. Pauli hat nach einem knappen aber hochverdienten 3:2-Erfolg in Rostock den nächsten Dreier eingefahren und seine Serie fortgesetzt. Das Hamburger Stadtderby kann aus Sicht der Kiezkicker kommen.

Nach dem glücklichen 2:1 in Magdeburg musste Hansa-Coach Alois Schwartz auf den Gelbgesperrten Ingelsson verzichten für den Pröger von Beginn an ran durfte. In der Innenverteidigung startete außerdem Hüsing für David, der komplett im Spieltagsaufgebot fehlte.

Auf Seiten des Spitzenreiters tauschte Fabian Hürzeler im Vergleich zum 0:0 gegen Hannover einmal. Kapitän Irvine rückte nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startformation und verdrängte Landsmann Metcalfe auf die Bank.

Junior Brumado vom Punkt - St. Pauli schlägt furios zurück

In einem auf den Tribünen schon vor dem Beginn hitzigen Aufeinandertreffen verzichteten beide Mannschaften in der Anfangsphase aufs Abtasten. Rostock begann besser und verbuchte durch Fröling die erste Möglichkeit (8.). Infolge des fälligen Eckballs blockte Smith die Kugel mit der Hand und verursachte einen Handelfmeter, den sich Junior Brumado nicht nehmen ließ und die frühe Führung für die Hanseaten besorgte (9.).

St. Pauli präsentierte sich alles andere als geschockt und brauchte für die passende Antwort nicht lange. Nach Zuspiel von Smith erzielte Saliakas per Traumtor den Ausgleich (15.) und nur drei Minuten später schob Hartel nach Vorlage des Griechen zum 2:1 für den Tabellenführer ein (18.). Die Kogge wirkte überrumpelt und konnte die Leistung aus den ersten Minuten nicht mehr bestätigen. Stattdessen kamen die Kiezkicker noch mehr in Fahrt. Eine ungenaue Klärungsaktion von Vasiliadis mündete schnell bei Afolayan, der aus 16 Metern kurzen Prozess machte und den dritten Treffer klarmachte (23.).

Hansa Rostock kam überhaupt nicht mehr nach vorne und auch der FCSP schaltete einen Gang zurück, kam kurz vor der Pause aber nochmal gefährlich vors Rostocker Tor. Saads kluge Hereingabe auf Eggestein, dessen Ballannahme klasse war, wurde im Endeffekt aber nicht belohnt, weil Kolke stark parierte und die Vorentscheidung verhinderte (43.).

Mets macht's spannend - Rostock verpasst den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel behielten die Kiezkicker die völlige Kontrolle, verpassten es aber die Partie mit dem vierten Treffer zuzumachen. Chancen von Saad (48.) und Eggestein (75.) blieben ungenutzt. In der Defensive stand der FCSP derweil vorzüglich, doch eine Situation reichte, um die in Durchgang zwei harmlose Kogge wieder ins Spiel zu bringen.

Mets' Zupfer an Perea verursachte den zweiten Elfmeter des Tages, den erneut Junior Brumado verwandelte (80.). Auf einmal war im zähen Kick des zweiten Durchgangs wieder richtig Feuer drin und Rostock bekam seine Chancen auf den Ausgleich. Sowohl Junior Brumado (86.) als auch Schumacher (90.) ließen diesen aber aus.

St. Pauli wackelte den über weite Strecken souveränen Vorsprung über die Zeit und untermauerte damit die Tabellenführung. Derweil musste Rostock die nächste Heimniederlage einstecken und den Blick nach unten richten.

Auf die Kiezkicker wartet am Freitagabend (18.30 Uhr) das Derby gegen den Hamburger SV. Hansa ist am Sonntag um 13.30 Uhr in Karlsruhe zu Gast.