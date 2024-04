Fallrückzieher, Zirkzee und Lupfer: Bologna lässt die Roma abblitzen

Die unter Daniele de Rossi erstarkte Roma erwartete an diesem 33. Serie-A-Spieltag die Überraschungsmannschaft aus Bologna - und erlitt am Ende trotz guter eigener Phasen einen 1:3-Rückschlag im Kampf um die Champions League.

Mit der Gewissheit im Rücken, schon zum vierten Mal in Folge in einem europäischen Halbfinale zu stehen (dreimal Europa League, einmal Conference League samt Gewinn 2021/22), erwartete die unter dem jüngst erst vertragsverlängerten Coach Daniele de Rossi trainierte AS Roma das Serie-A-Überraschungsteam aus Bologna im heimischen Olimpico.

Und das Selbstvertrauen nach dem erfolgreichen 2:1 gegen Milan im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals war den Giallorossi, die auf den angeschlagenen Lukaku verzichten mussten und dafür erstmals seit Juni 2023 (!) den lange mit Kreuzbandverletzung ausgefallenen Tammy Abraham in der Startelf hatten, anzumerken. Die Schützlinge von 2006er Weltmeister und Roma-Ikone de Rossi schoben ab und erspielten sich in Minute 9 direkt die Großchance aufs 1:0. Doch El Shaarawy verzog aus der Nahdistanz zu überhastet.

Feiner Fallrückzieher und abziehender Zirkzee

In der Folge hatten die Hauptstädter, die sich mit härteren Tacklings auch einige Gelbe Karten in Abschnitt eins einhandelten, aber mehr und mehr das Nachsehen. Denn auch ohne den wichtigen Anker Ferguson (Kreuzbandriss und EM-Aus für Schottland) im FCB-Mittelfeld lief der Passexpress rund. Erfolgscoach Thiago Motta sah Kombinationen, Annäherungen, Pressing.

Und vor allem sah er Abschlussaktionen - erfolgreiche zugleich: So vollendete zunächst El Azzouzi eine präzise Calafiori-Flanke via Fallrückzieher mithilfe des rechten Innenpfostens zum 1:0 (14.), ehe nach kurzer Kontrollphase der Römer samt Paredes-Möglichkeit (20.) Saelemaekers einen direkten Freistoß rechts oben an den Querbalken hämmerte. Über das verpasste 2:0 ärgerte sich die Milan-Leihgabe im Anschluss sehr, durfte aber kurz darauf mit Zirkzee feiern. Denn der ehemalige Münchner, für den der FC Bayern eine Rückholoption besitzt, traf kurz vor der Pause aus spitzem Winkel. Der nur knapp hinter der Linie gelandete Ball wurde von der Torlinientechnik und damit von der Uhr von Schiedsrichter Fabio Maresca als Treffer bestätigt (45.).

Saelemaekers kontert Azmoun richtig cool

Mit dem Rücken zur Wand standen die Mannen aus der "Ewigen Stadt" also zu Beginn der zweiten 45 Minuten - und kamen plötzlich richtig auf. Bolognas Spiel wurde ab der 46. im Keim erstickt und selbst Druck entfacht. El Shaarawy scheiterte in dieser Phase mit einem saftigen Distanzknaller an einer Rettung via Gesicht von Ex-Hoffenheimer Posch, der nach kurzer Behandlung weitermachen konnte. Paredes prüfte die Reaktionsschnelligkeit des früheren Roma-Keepers Skorupski ebenfalls mit einem Versuch aus der Entfernung (53.). Und drei Minuten später gelang dem erst kurz vorher für den noch nicht bei 100 Prozent stehenden Abraham gebrachten Joker Azmoun das 1:2.

Die Bolognesen aber wussten sich aus der dauerhaften Umklammerung plötzlich zu befreien - und wie schön. Nach Balleroberung gegen Dybala, Steckpass von Zirkzee und Sprint von Saelemaekers blieb dieser frei vor Torhüter Svilar eiskalt, lupfte und traf cool zum 3:1 (65.). Damit zog der Gast aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna den Römern den Stecker, sie konnten sich nicht mehr erholen - und erlitten so im zwölften Serie-A-Spiel unter Coach de Rossi die erst zweite Niederlage. Atalanta Bergamo und Lazio lauern wieder mehr.

