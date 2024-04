Milans Aufbäumen kommt zu spät: Mancini und Dybala schießen dezimierte Roma ins Halbfinale

Trotz knapp 70 Minuten in Unterzahl hat die AS Rom auch das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League gegen Milan für sich entschieden. Am Ende stand ein verdienter 2:1-Sieg der Römer.

Seit dem 1:0 -Hinspielerfolg im Viertelfinale der Europa League gegen Ligakonkurrent Milan hatte die AS Rom bewegte Tage erlebt. Aufgrund eines Zusammenbruchs des Ex-Frankfurters Ndicka auf dem Spielfeld war das Gastspiel bei Udinese Calcio am vergangenen Wochenende beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Nichtsdestotrotz stand nur vier Tage später das Rückspiel gegen die Rossoneri an und ein Ticket ins Halbfinale auf dem Spiel. Dafür veränderte Roma-Coach Daniele de Rossi seine Aufstellung auf einer Position im Vergleich zum Hinspiel: Bove ersetzte den gesperrten Cristante. Milan-Trainer Stefano Pioli tauschte seinerseits zweimal, Tomori und Musah ersetzten Thiaw und Reijnders (beide Bank).

Trotz der Ablenkungen fanden die Hausherren einen temporeichen Start in die Partie, nach zwölf Minuten durfte das Stadio Olympico bereits erstmals jubeln. Nach einem tollen Schlenzer von Pellegrini, der an den Pfosten prallte, schaltete Mancini am schnellsten und besorgte wie schon im Hinspiel die 1:0-Führung für die Hauptstädter (12.). Lange auf sich warten ließ die Antwort der Rossoneri allerdings nicht, nur acht Minuten später hatte Loftus-Cheek per Direktabnahme die Chance auf den Ausgleich (20.).

Weil der Versuch des Engländers aber nur an den Querbalken prallte, blieb das Momentum aufseiten der Römer und die nutzten das eiskalt aus. Nach einem starken Lauf samt eigentlich abgefangener Flanke landete Gabbias schwache Klärungsaktion in den Füßen von Dybala, der aus acht Metern per Schlenzer auf 2:0 stellte (22.). Damit hatten die Römer nun einen Drei-Tore-Vorsprung auf Milan, der Halbfinaleinzug der Hausherren schien beschlossene Sache. Schien, denn knappe zehn Minuten nach dem 2:0 erwies Celik seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er Rafael Leao an der Mittellinie von hinten in die Beine grätschte und folgerichtig mit Rot vom Platz gestellt wurde (31.).

Gabbias Anschlusstreffer bleibt ohne Folgen - Theo-Platzverweis wird zurückgenommen

Das Momentum war fortan aufseiten der Gäste, die vor wie auch nach dem Seitenwechsel unermüdlich anliefen, jedoch kaum ein Durchkommen gegen ein solides Bollwerk der Römer fanden. Auch die größeren Chancen in Durchgang zwei gingen so auf das Konto der Hausherren, die über Konter gefährlich blieben. Zunächst scheiterte Spinazzola nach einem schönen Lauf von El Shaarawy an Maignan, dann setzte Abraham seinen Versuch aus kurzer Distanz über das Tor der Gäste (57./66.).

Die Uhr tickte so gnadenlos gegen die Rossoneri, die einen verzweifelten Anlauf nach dem nächsten starteten, jedoch stets an der gut postierten Roma-Defensive abprallten. Erst in der Schlussphase durften die Mailänder dann doch noch einmal hoffen, nachdem Gabbia eine Flanke von Rafael Leao in die Maschen genickt hatte (85.).

Der Anschlusstreffer kam schlussendlich aber zu spät, in den Schlussminuten bot sich keine Möglichkeit mehr für die Rossoneri. Stattdessen sah Theo in der Nachspielzeit nach einem handelsüblichen Foul an El Sharaawy vermeintlich noch die zweite Rote Karte der Partie, Schiedsrichter Marciniak korrigierte diese viel zu harte Entscheidung nach einem VAR-Eingriff aber schnell (90.+2). Dennoch blieb es beim Halbfinaleinzug der Römer, die dort auf den neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen treffen werden.

Milan erwartet bereits am Montag das nächste Highlight der Spielzeit: Ab 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) steigt das Derby della Madonnina gegen Stadtrivale Inter, in dem die Rossonerei sich für die 1:5-Klatsche im Hinspiel revanchieren wollen. Die Roma empfängt bereits um 18.30 Uhr den FC Bologna.