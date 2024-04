Fünftes Champions-League-Ticket fast sicher: Was die Bundesliga noch braucht

Die Serie A hat schon Gewissheit - doch auch die Bundesliga ist in der "neuen" Champions League wohl gleich mit fünf Klubs vertreten. Für die Premier League gibt es nur noch eine letzte Hoffnung.

Die Premier League gilt als die beste Liga der Welt - und droht doch in der Unterzahl zu sein, wenn in der neuen Saison erstmals 36 Mannschaften in der Champions League vertreten sind. Dagegen hat die Bundesliga beste Aussichten, mindestens fünf Teilnehmer zu stellen.

Eines der beiden Bonus-Tickets, die die UEFA im Zuge der Champions-League-Reform an die beiden Verbände mit der besten Europapokal-Bilanz in der laufenden Saison vergibt, hat sich am Donnerstagabend bereits Italien gesichert. Und weil erstmals seit 1995 gleich drei Bundesligisten im Halbfinale eines Europapokals stehen, müsste nun schon viel schiefgehen, damit Deutschland nicht das zweite erhält.

Mit nun 17,928 Punkten liegt die Bundesliga zwar abgeschlagen hinter der Serie A (19,428), die mit Atalanta Bergamo, der AS Rom (beide Europa League) und der AC Florenz (Europa Conference League) ebenfalls drei Halbfinalisten stellt, doch weiterhin vor der Premier League (17,375). Und während es der FC Bayern, Borussia Dortmund (beide CL) und Bayer 04 Leverkusen (EL) unter die letzten vier schafften, hat England nur noch Aston Villa (ECL) im Rennen.

Drei Punkte fehlen der Bundesliga noch

Grundsätzlich bringen in allen drei Wettbewerben Siege zwei Punkte und Unentschieden einen, die dann durch die Anzahl aller zu Beginn der Saison vertretenen Europapokal-Klubs eines Verbands geteilt werden - bei Deutschland also durch sieben, bei England durch acht. Für den Einzug ins Finale vergibt die UEFA wettbewerbsunabhängig jeweils einen Bonuspunkt.

Das bedeutet: Um vor England zu bleiben, reichen der Bundesliga unabhängig von Villas Abschneiden noch drei Punkte (z.B. drei Remis oder ein Sieg und ein Remis oder ein Sieg inklusive Finaleinzug). Verpasst Villa das Finale - selbst mit einem Sieg in Hin- oder Rückspiel -, könnten sich die deutschen Klubs sogar erlauben, keine Punkte mehr zu sammeln.

Das Zusatz-Ticket geht nicht automatisch an den Fünften

Frankreich, mit 16,083 Punkten Vierter im Ranking, ist zwar mit Paris Saint-Germain (CL) und Olympique Marseille (EL) noch dabei, hat angesichts des massiven Rückstands aber nur sehr theoretische Chancen, die Bundesliga noch abzufangen.

Vom fünften Champions-League-Ticket würde das am schlechtesten platzierte Team in der Bundesliga-Abschlusstabelle profitieren, das noch nicht für die Königsklasse qualifiziert ist. Im Normalfall ist das der Fünfte. Allerdings steht noch das Szenario im Raum, dass der BVB die Champions League gewinnt, aber maximal Fünfter wird. Weil auch der Titelverteidiger automatisch teilnehmen darf, hätte die Bundesliga dann sogar sechs Champions-League-Teilnehmer. Wird der BVB dabei Fünfter, erhielte der Sechste das UEFA-Bonus-Ticket.