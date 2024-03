Rummenigge über Zirkzee: "Er hat uns wichtige Spiele gewonnen"

In einer schwierigen Saisonphase denken die Kaderplaner des FC Bayern bereits an den Sommer. Dabei taucht auch der Name Joshua Zirkzee auf - bei dem Karl-Heinz Rummenigge ins Schwärmen gerät.

Der FC Bologna ist gerade die Überraschungsmannschaft der Serie A, unter Trainer Thiago Motta steuert der Klub auf die Champions League zu. Durch den 2:1-Auswärtssieg bei Verfolger Atalanta untermauerte Bologna Rang vier und hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf die Roma. Einmal mehr Torschütze beim 14. Liga-Dreier am Sonntag war ein gewisser Joshua Zirkzee.

Der niederländische Angreifer hatte den FC Bayern im Sommer 2022 gen Bologna verlassen, der Rekordmeister aber dachte bereits weiter. "Die Vereinbarungen beinhalten eine Rückhol-Option, weil Joshua für uns weiterhin ein hochinteressanter Spieler bleibt", erklärte der damalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten."

Mit dieser ruft Zirkzee im Sommer fraglos einige Interessenten auf den Plan. In der Saison 2023/24 schoss der Angreifer alleine in der Serie A in 26 Spielen zehn Tore und bereitete vier weitere vor. In der Coppa Italia kommen in drei Spielen drei Scorerpunkte (ein Treffer, zwei Assists) dazu.

"Ich freue mich für ihn, er hat es verdient"

Im Interview mit der Gazzetta dello Sport wurde Karl-Heinz Rummenigge, der sich auch ausführlicher zum Champions-League-Vergleich mit Lazio äußerte, auf Zirkzee und dessen Formhoch angesprochen. "Ich erinnere mich an mein letztes Jahr als Vorstandschef", beginnt der 68-Jährige: "Er hat gut gespielt und wenn Flick ihn auf den Platz gestellt hat, hat er immer entscheidende Tore geschossen, nicht das vierte oder fünfte des Spiels. Er hat uns wichtige Spiele gewonnen."

Zirkzee machte für die Bayern insgesamt zwölf Bundesligaspiele, in denen ihm vier Tore gelangen - alle in der Triple-Saison 2019/20. "Ich freue mich für ihn, dass es ihm gut geht, er hat es verdient", sagt Rummenigge: "Ich habe ihn immer gut für uns spielen sehen. Sein Pech war, dass er jemanden wie Lewandowski vor sich hatte."

Die Rückkaufklausel soll etwa in Höhe von 40 Millionen Euro liegen. Ob Bayern sie ziehen wird? "Das liegt ganz bei Max Eberl", stellte Rummenigge klar, der sich in die Arbeit des neuen Sportvorstands "nicht einmischen" wolle. Eberl müsse beweisen, "dass er die großen Qualitäten hat, die ich ihm zutraue". Über die Personalie Zirkzee werde aber bei der "Strategie des Sommers" in jedem Fall nachgedacht.