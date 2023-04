Dreierpacker Simakala beendet wilde Schlussphase: Osnabrück bezwingt Zwickau 4:3

Nach einer wilden Schlussphase an der Bremer Brücke hatte der VfL Osnabrück das bessere Ende für sich. Die Lila-Weißen schlugen den FSV Zwickau mit 4:3 - auch dank Dreierpacker Simakala.

Nach dem 1:0-Sieg in Halle sah VfL-Coach Tobias Schweinsteiger wenig Grund für Veränderungen, er vertraute demselben Personal, das auch am vergangenen Wochenende die drei Punkte eingefahren hatte.

Beim FSV Zwickau kam es in der Vorwoche gegen Rot-Weiss Essen aufgrund eines Bier-Wurfs zum Spielabbruch. Es gab also viel aufzuarbeiten, hinzu kamen große Personalsorgen. Neben den Langzeitverletzten fehlten Trainer Ronny Thielemann am Sonntag mit Gomez (5. Gelbe Karte), Butzen (Rote Karte), Göbel (Hand-OP), Löhmannsröben (Knieprobleme) und Ziegele (Wadenverletzung) gleich fünf Stammspieler. In die Startelf rückten Susac, von Schroetter und Schneider.

Zwickau dreht die Partie nach frühem Rückstand

Nicht einmal fünf Minuten nach dem Anpfiff wurde es erstmals an der Bremer Brücke brisant. Im Strafraum köpfte Traoré Möker an, Schiedsrichter Tom Bauer zeigte trotz heftiger Proteste auf den Punkt (5.). Diese Gelegenheit ließ sich Simakala nicht nehmen, den fälligen Strafstoß verwandelte der Stürmer zur frühen Führung (6.). Ausruhen wollte sich der VfL darauf aber nicht, nur Minuten nach dem 1:0 hatten erst Tesche (9.) und dann Simakala (10.) die Möglichkeit, per Kopf zu erhöhen. Beide Male war jedoch Brinkies zur Stelle.

So durfte sich stattdessen das Tabellenschlusslicht in die Partie arbeiten, mit der ersten besseren Möglichkeit stand es dann auch schnell 1:1. Köhler klärte nach einer Ecke direkt in die Füße von FSV-Außenbahnspieler von Schroetter, der zum Ausgleich einnetzte (21.). Es war der Startschuss für die beste Phase der Gäste, die wenige Minuten später das 2:1 verpassten - Baumann scheiterte per Kopf an Kühn (30.).

Besser machte es Möker, der nach schöner Kombination den Führungstreffer für die Gäste erzielte (32.). Dass es mit dem 1:2 aus Osnabrücker Sicht in die Pause ging, war in der Folge durchaus glücklich, weil sowohl Möker als auch Susac die Kugel nicht im Gehäuse unterbringen konnten (38./45. +3).

Tesche erzielt den Ausgleich

Aus der Halbzeit kam der VfL dann mit Wut über den Rückstand. Routinier Tesche blieb zunächst zwar noch an Carrera hängen, bei der folgenden Ecke zappelte der Ball dann aber in den Maschen. Beim strammen Schuss des Mittelfeldmanns blieb Brinkies ohne Abwehrchance (55.).

Verrückte Schlussphase in Osnabrück

Jetzt war der VfL das klar bessere Team und spielte quasi Powerplay um den Strafraum der verunsicherten Gäste. Bis zum nächsten Treffer dauern sollte es jedoch bis zur Schlussphase - und die hatte es in sich. Nachdem Frick Simakalas Versuch noch auf der Linie entschärft hatte (82.), schnürte der Offensivmann wenige Minuten später den Doppelpack. Nach einer Ecke von Kleinhansl stellte Simakala auf 3:2 (86.).

Die Entscheidung? Von wegen! Nach dem Gegentreffer brachte FSV-Coach Thielemann Assibey-Mensah, der mit seinem ersten Ballkontakt erneut egalisierte. Kühn hatte eine Kopfball-Ablage von Frick nicht festhalten können und der Joker bedankte sich entsprechend (88.). Doch auch damit nicht genug, nun warfen die Lila-Weißen alles nach vorne, um die wichtigen drei Punkte im Aufstiegsrennen mitzunehmen. Erneut hatte Simakala die Chance durch einen Standard, diesen konnte Brinkies aber entschärfen (90. +1).

Stattdessen wurde es dann erneut kontrovers an diesem Nachmittag an der Bremer Brücke. Niemann bediente Simakala mit einem Lupfer in den Strafraum, wobei Frick wohl mit dem Arm am Ball war. Erneut zögerte Schiedsrichter Bauer nicht und zeigte zum Entsetzen der Gäste auf den Punkt (90. +5). Simakala nahm sich erneut der Sache an und verwandelte zum 4:3 - der Endstand (90. +6).

Während der FSV schon am Samstag (14 Uhr) den SV Waldhof Mannheim zu Gast hat, geht es für Osnabrück erst am Montag (19 Uhr) weiter. Dann trifft der VfL auswärts auf den SC Verl.