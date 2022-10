"Ohne Frage eine große Herausforderung": Reis ist neuer Schalke-Trainer

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer verpflichtet: Thomas Reis wechselt im Bundesliga-Abstiegskampf die Seiten. Das steht seit Donnerstagmorgen auch offiziell fest.

Seit Domenico Tedescos Abschied im März 2019 saßen acht verschiedene Trainer auf der Bank des FC Schalke 04 - nun darf sich der Nächste bei den Königsblauen versuchen: Wie das neue Bundesliga-Schlusslicht am Donnerstagmorgen vermeldete, tritt Thomas Reis die Nachfolge von Frank Kramer an, der am vergangenen Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden worden war.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir Thomas Reis als neuen Cheftrainer für Schalke 04 gewinnen konnten", so Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für den Bereich Sport: "Kurzfristig wird es für uns darum gehen, aus den vier Spielen bis zur WM-Pause möglichst viele Punkte zu holen. Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainerteam optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist."

Mit Reis waren sich die Schalker schon länger einig, sein bisheriger Klub VfL Bochum wollte den Trainer aber nicht ohne eine Ablöse zum Reviernachbarn ziehen lassen. Am Mittwochabend konnten sich beide Klubs letztlich einigen: 300.000 Euro Ablöse bekommen die Bochumer, obendrein steht Reis nicht länger auf ihrer Gehaltsliste.

Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen. Thomas Reis

"Ich freue mich riesig darüber, nun ein Teil des FC Schalke 04 zu sein", gesteht Reis: "Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen. Die Herausforderung ist ohne Frage eine große, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen."

Gerüchte bereits im letzten Sommer

Reis war erst am 12. September beim VfL freigestellt worden. Jetzt setzt der 49-Jährige den Abstiegskampf rund neun Kilometer weiter westlich fort. Just auf Schalke hatte er mit dem VfL sein letztes Pflichtspiel bestritten - die Bochumer 1:3-Niederlage war gleichzeitig der bisher einzige Saisonsieg für S04. Für Reis ist es also in doppelter Hinsicht eine schnelle Rückkehr: sowohl auf eine Bundesliga-Trainerbank als auch nach Gelsenkirchen. Mit dem Posten auf Schalke war Reis bereits im Sommer in Verbindung gebracht worden.

Reis' Vorgänger Kramer hatte einen Tag nach dem desaströsen DFB-Pokal-Aus bei der TSG Hoffenheim (1:5) seinen Posten räumen müssen - nach nicht einmal vier Monaten. Zuvor waren die Schalker außerdem erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz gestürzt. Gegen Hertha BSC am Sonntag hatte Kramers bisheriger Assistenztrainer Matthias Kreutzer die Mannschaft betreut. Durch die 1:2-Niederlage rutschte diese ans Ende der Tabelle.