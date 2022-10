Einigung mit Bochum erzielt: Reis wird Trainer von Schalke 04

Es war ein zähes Ringen um Thomas Reis, nun haben Schalke 04 und der VfL Bochum Einigung erzielt: Gegen eine Ablöse wird der Ex-Bochumer das Amt beim Aufsteiger übernehmen.

Mit Thomas Reis waren sich die Schalker schon länger einig, sein bisheriger Klub VfL Bochum wollte den Trainer aber nicht ohne eine Ablöse zum Reviernachbarn Schalke 04 ziehen lassen. Am Mittwochabend standen die Ampeln dann auf Grün: Der beim VfL in der frühen Saisonphase beurlaubte Trainer darf die Nachfolge von Frank Kramer antreten. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

300.000 Euro Ablöse bekommen die Bochumer, obendrein steht Reis nicht länger auf ihrer Gehaltsliste. Er erhält seine Bezüge künftig vom FC Schalke. Dieser hatte Kramer in der vergangenen Woche nach nur zehn Ligaspielen vor die Tür gesetzt.

Schon am Donnerstag soll Reis das Training leiten

Läuft alles nach Plan, leitet Reis am Donnerstag seine erste Übungseinheit in Gelsenkirchen. Sein Debüt auf der Bank feiert der 49-Jährige dann am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Einheit am Mittwoch hatte wie bereits am Montag Matthias Kreutzer geleitet. Er war auch am Wochenende beim Auswärtsspiel in Berlin eingesprungen, als die Königsblauen in der Schlussphase noch 1:2 verloren und auf den letzten Tabellenplatz abrutschten. Sie mussten das bisherige Schlusslicht an sich vorbeiziehen lassen - den VfL Bochum.

Der Trainingstag am Mittwoch wurde beeinflusst von der überraschenden Meldung, dass Rouven Schröder den Verein auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung verlässt. Der Sportdirektor ist der Architekt der Aufstiegself, die Entscheidungen im Sommer im Zuge des erneuten XXL-Umbruchs waren aber größtenteils unglücklich. Unter anderem war Schröder für die Verpflichtung Kramers verantwortlich. Den Wechsel von Reis hat nun auch Schröder mit initiiert. Es wird seine letzte Amtshandlung als S04-Manager gewesen sein.