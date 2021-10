Nummer sieben! Boyata handelt sich nächsten Platzverweis ein

Gerade erst ist Niklas Stark nach Verletzung zurück in die Berliner Innenverteidigung gerückt, schon bricht Trainer Pal Dardai der nächste Abwehrrecke weg: Dedryck Boyata. Der Grund: Der Hertha-Kapitän sah Rot. Nicht zum ersten Mal ...

Hartes Einsteigen: Dedryck Boyata trifft Angelo Stiller in dieser Szene hart am Knöchel. imago images/Matthias Koch

Je häufiger die Bilder von Dedryck Boyatas Einsteigen in den Knöchelbereich von Hoffenheims Angelo Stiller abgespielt wurden, umso roher, wuchtiger, unschöner wirkte das Foul. Der Routinier traf den 20-jährigen Ex-Münchner mit der offenen Sohle im Knöchelbereich, sodass der Mittelfeldmann lauthals aufschrie, behandelt und am Ende auch direkt ausgewechselt werden musste (Diagnose steht noch aus).

Nachvollziehbarerweise änderte dann auch Schiedsrichter Sven Jablonski nach VAR-Meldung und nach eigener Sicht seine ursprüngliche Entscheidung: Aus Gelb wurde glatt Rot wegen rohen Spiels für den 30-jährigen Hertha-Kapitän.

Der Entscheidung konnte auch Berlins Trainer Pal Dardai nicht widersprechen, als er nach dem Spiel im Interview mit DAZN auf die Szene und den 0:2-Rückstand zur Pause (zugleich der Endstand) angesprochen wurde. Zuerst analysierte der Ungar das Spiel seiner Schützlinge, um dabei auch kurz auf seinen Abwehrchef zu sprechen zu kommen: "Das Ergebnis ist nicht schön, aber das müssen wir runterschlucken. Wir haben gut angefangen, aber auch einiges hergeschenkt. Und in der zweiten Halbzeit mit der Roten Karte war es dann schwierig, die Karte muss man geben aber, das ist klar - auch wenn er etwas wegrutscht dabei. Da gibt es keine Ausreden."

Rot mit City, Rot mit Celtic

Klar ist: Boyata wird den Herthanern nun fehlen, mindestens beim Heimspiel gegen Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr) und beim Derby bei Union Berlin (20. November, 18.30 Uhr).

Und klar ist auch: Für Boyata ist die Rote Karte in Sinsheim nicht der erste Platzverweis. In der Bundesliga hatte der im Sommer 2019 von Celtic Glasgow an die Spree gewechselte Belgier bereits einmal glatt Rot gesehen - am 31. Spieltag der Saison 2019/20, als der Abwehrmann beim 1:4 gegen Eintracht Frankfurt den ehemaligen SGE-Stürmer Bas Dost via Notbremse zu Fall gebracht hatte (Platzverweis damals ebenfalls erst nach VAR-Eingriff).

Doch nicht nur das: In der englischen Premier League im Trikot von Manchester City (2010 nach Foul) und in der schottischen Liga für Celtic (2018 nach beleidigenden Worten) wurde Boyata auch je einmal mit Rot bedacht, zudem im niederländischen Pokal (Twente Enschede) und schottischen Ligapokal ebenso. Zudem gab es im FA-Cup einmal Gelb-Rot. Macht sieben Platzverweise insgesamt in seiner Profilaufbahn.