Generalprobe vor Leipzig missglückt: ManCity verspielt Führung gegen Forest

Vor der Champions-League-Duell gegen Leipzig hat Manchester City seine Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Nottingham Forest in den Sand gesetzt. Die Star-Offensive um Haaland ließ beim 1:1 einiges liegen.

Nach dem 6:0-Erfolg im Hinspiel war Manchester City gewillt, gegen Nottingham Forest erneut die Muskeln spielen zu lassen. Skyblues-Coach Pep Guardiola vertraute im Vergleich zum 3:1-Erfolg bei Arsenal unter der Woche in Person von Laporte und Foden auf zwei Neue in der Startelf. Die ganz großen Rotationen vor der Champions-League-Kür gegen Leipzig am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) blieben also aus.

Das vorhandene Personal tat sich jedoch in der Anfangsphase schwer, gute Chancen zu kreieren. Mit zwischenzeitlich mehr als 90 Prozent Ballbesitz war der amtierende Meister zwar stets tonangebend, zwingend wurde es aber nur selten. Nottingham, das auf seine beiden Stamm-Innenverteidiger Boly und Mckenna verletzungsbedingt verzichten musste, rührte ordentlich Beton an. Doch das Konzept ging zunächst auf. Nach vorne brachte der Aufsteiger zwar nichts mehr zustande als zwei Verzweiflungsschüsse von Johnson (10./24.). Dafür stand hinten die Null.

Im zweiten Anlauf trifft Bernardo Silva sehenswert

Aber der Druck der Citizens wurde größer. Erst setzte Rodri seinen Kopfball nur hauchzart am rechten Pfosten vorbei (34.). Dann scheiterte Bernardo Silva mit seinem Versuch ähnlich knapp (39.). Der Portugiese war es dann auch, der kurz vor der Pause aus dem Hinterhalt Maß nahm und nach der Ablage von Grealish mit nur einem Kontakt einen gewaltigen Strahl lossendete. Die Kugel schlug diesmal knapp unter der Latte ein und besiegelte die überfällige Führung (41.).

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste dann schnellstmöglich alles klar machen, um dann im besten Fall mit dem Hintergedanken an die Champions-League-Woche einen Gang runterzuschalten. Doch die Skyblues ließen viele gute Gelegenheiten liegen. Foden rannte zunächst frei aufs Tor zu und kam dann ohne Fremdeinwirkung aus dem Tritt (48.), wenig später scheiterte Laporte mit seinem Kopfball aus kürzester Distanz an Navas (54.).

Es ist nicht der Tag von Haaland

Bis zu diesem Zeitpunkt völlig abgemeldet: ManCitys bester Torjäger Haaland. Der Norweger trat dann aber in Erscheinung, als er nach einem Kontakt von Worrall im Nottingham-Strafraum zu Boden ging (66.). Doch das Schiedsrichtergespann ließ weiterlaufen, was sowohl dem Angreifer als auch seinem Coach überhaupt nicht passte. Guardiola beschwerte sich vehement und sah die Gelbe Karte.

Zwei Minuten später prüfte Foden mit seinem Schuss Navas, der unglücklich nach vorne abwehrte, die Kugel sprang in die Füße von Haaland. Doch der 22-Jährige ließ erst das Gebälk beben und haute den Nachschuss dann aus kürzester Distanz drüber.

Wood trifft aus dem Nichts und stellt Spielverlauf auf den Kopf

Weil auch seinen Mitspielern kein Torerfolg mehr vergönnt war, blieb es spannend. Gündogan zwang mit seinem Freistoß Navas zu einer Glanzparade (73.), die noch ganz wichtig werden sollte aus Sicht der Hausherren. Die mühten sich sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit nämlich zu ihrer ersten richtigen Torchance. Johnson brach über rechts durch, überließ das Spielgerät dann dem besser postierten Gibbs-White, der mit seiner scharfen, flachen Flanke Wood am zweiten Pfosten fand - der Joker musste nur noch zum umjubelten Ausgleich in die Maschen schieben (84.).

Guardiola reagierte und brachte mit Alvarez und Aké noch einmal zwei frische Kräfte, die den Bock aber auch nicht mehr zugunsten des Favoriten umstoßen konnten. Die Generalprobe vor dem Leipzig-Spiel war missglückt, während RB seinen Vorlauf gegen den VfL Wolfsburg erfolgreich gestaltete. Nach der Partie in der Königsklasse gastiert ManCity am Samstag (18.30 Uhr) beim AFC Bournemouth. Nottingham ist ebenfalls am Samstag (16 Uhr) dran. Die Tricky Trees empfangen den FC Everton.