Ward-Prowse unnachahmlich: Chelsea unterliegt Schlusslicht Southampton

Chelsea schlittert immer tiefer in die sportliche Krise, im Heimspiel gegen Schlusslicht Southampton gab es ein 0:1. Das Sportliche rückte am Samstagabend nach einer Szene aber in den Hintergrund.

Eine Augenweide: Die Freistoßkünste des James Ward-Prowse. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd