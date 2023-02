Rashford nicht zu stoppen: United klopft plötzlich ganz oben an

Nach zwei frühen Schreckmomenten watschte Manchester United Leicester City mit 3:0 ab - und schloss bis auf drei Punkte zu Stadtrivale City auf.

Das erste Barcelona-Spiel noch in den Knochen, das zweite vielleicht schon im Kopf: Zu Hause gegen Leicester war für Manchester United Regeneration der aktiven Sorte angesagt. Das machten die Foxes den Red Devils allerdings enorm schwer.

Nach noch etwas ruhigeren Anfangsminuten drehte Leicester plötzlich auf - und setzte das Tor von United-Keeper de Gea unter Dauerdruck. Gleich zweimal musste der Schlussmann eine Glanzparade zeigen, er parierte sowohl im Eins-gegen-eins mit Barnes (8.) als auch Iheanachos strammen Kopfball auf der Linie (20.). Den hatten einige schon drin gesehen.

Dann - von Manchester kam offensiv bis dato fast nichts - schlug der Unvermeidliche zu: Fernandes schickte den formstarken Rashford fein in Richtung Ward, der Schrägschuss rauschte trocken ins lange Eck (25.). Den Spielverlauf mal eben auf den Kopf gestellt.

In der Folge gelang es United zwar nicht, die Spielkontrolle komplett zu übernehmen. Gefällige Foxes waren aber so weit aus dem Konzept gebracht, dass ihnen im gegnerischen Drittel die Geradlinigkeit abhandenkam. Stattdessen hatte Dalot die Hundertprozentige zum 2:0, die er freistehend aus fünf Metern nicht verwerten konnte (37.). Sabitzer hatte indes Glück, dass sein übler Tritt gegen Faes übersehen wurde (42.).

Die Red Devils, in Abwesenheit des gesperrten Casemiro mit Sabitzer in der Startelf, liefen nach der Pause auch mit Sancho auf - und zu Hochform. Martinez köpfte nach einem Freistoß an die Latte (49.), kurz darauf hätte Rashford in dieser Form eigentlich den Doppelpack schnüren müssen (50.). United machte nun sogar so viel Laune, dass Teamplayer Weghorst zum Fallrückzieher ansetzte (54.).

Rashford unaufhaltsam - Auch Sancho darf

Seisdrum - denn wenig später schickte Fred Rashford auf Ward zu, der diesmal cool blieb und das 2:0 besorgte (56.). Fünf Minuten später leitete der Überflieger "nur" ein, Sancho stellte nach einem Doppelpass mit Fernandes auf 3:0. Das roch bereits nach Vorentscheidung, Leicester hatte jetzt richtig Probleme.

Während Tetes Lebenszeichen nicht mehr war als das (65.), vergab Sancho die Doppelchance zum 4:0 (70.). Der Rekordmeister ließ jetzt nichts mehr anbrennen, auch der starke Weghorst schnupperte an seinem Treffer (70., 71.). Weitere Tore fielen nicht mehr, dafür kam an einem für Manchester gelungenen Nachmittag der 17-jährige Mittelfeldspieler Mainoo zu seinem Premier-League-Debüt.

Für United bedeutet der schließlich sehr überzeugende Heimsieg zwischen den Barcelona-Spielen, dass die Red Devils nur noch drei Punkte hinter Stadtrivale City und fünf hinter Spitzenreiter Arsenal liegen - und damit im Rennen um die Meisterschaft wohl wieder ernstgenommen werden müssen.