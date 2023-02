Jorginhos großer Moment: Arsenal schlägt Villa dramatisch

Der FC Arsenal hat nach vier Spielen ohne Sieg wieder gewonnen - und wie. Der 4:2-Erfolg gegen Aston Villa hätte viel dramatischer nicht sein können.

Der Verlust einer gewissen Selbstverständlichkeit ging mit dem vorübergehenden Verlust der Tabellenführung augenscheinlich einher - seit vier Spielen sieglose Gunners starteten im Villa Park eher bedacht. Anders die Hausherren: Nach Douglas Luiz' Warnschuss (2.) verwertete Watkins nach einem Übersteiger gegen Saliba gleich die erste gute Chance, Arsenal war schon wieder hinten (6.).

Doch die Gunners meldeten sich rasch zurück. Nketiahs Großchance hätte wegen einer Abseitsstellung ohnehin nicht den Ausgleich ermöglicht (12.), dieser gelang vier Minuten später allerdings Saka. Mings hatte unzureichend geklärt, Arsenals Angreifer daraufhin nicht lange gefackelt.

Buendia und Coutinho genial

Es war eine relativ ausgeglichene Partie, in der die Gunners mehr Spielanteile hatten, aber keine drückende Dominanz erzeugen konnten. Villa präsentierte sich indes eiskalt: Buendia ließ nach einer halben Stunde clever für Coutinho durch, der mindestens ebenso clever ins kurze Eck traf (31.). Und Arsenals meist halbgare Offensivbemühungen bekamen die Hausherren diszipliniert verteidigt.

In den zweiten Durchgang erwischten die Gunners den besseren Start. Phasenweise entwickelte sich Einbahnstraßenfußball, doch den Gästen fehlten Zielwasser und Spielglück. Nachdem Saka vorbeigeschossen hatte (53.), traf Nketiah per Kopfball lediglich den Querbalken (56.). Villa schwamm mitunter.

Nach einer Stunde machte es Zinchenko besser. Ödegaard spielte eine Ecke kurz aus, der Ukrainer traf aus 18 Metern mit einem Flachschuss genau ins Eck (61.). Der Ausgleich war hochverdient, für die Arteta-Elf aber noch nicht genug. Die Mannen von Ex-Gunners-Coach Unai Emery indes wurden ab der 70. Minute zumindest wieder aktiver, was dem Spielfluss zugutekam.

Ödegaard lässt aus - Jorginhos großer Moment

Arsenal lief an - und hatte die Riesenchance: Nketiah legte nach einem hohen Ballgewinn quer zu Ödegaard, der Kapitän schob den Ball aus zwölf Metern ungestört am Tor vorbei (77.). So mussten sich die Gunners sogar noch bei Schlussmann Ramsdale bedanken, der einen Bailey-Schuss im Konter an die Latte lenkte und Schlimmeres verhinderte (82.).

Damit ermöglichte Ramsdale eine verrückte Nachspielzeit, in der Arsenal nach vier wettbewerbsübergreifenden Spielen ohne Sieg noch jubeln durfte: Jorginhos ansatzloser Fernschuss prallte von Keeper Martinez' Kopf über die Linie (90.+3) - kurz darauf kam der Schlussmann bei einer Ecke mit nach vorne, Martinelli durfte im Konter problemlos ins verwaiste Tor zum 4:2-Endstand einschieben (90.+8).