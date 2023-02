Chancenwucher in Unterzahl: Newcastle verliert gegen Liverpool erstmals ein Heimspiel

Der FC Liverpool hat Newcastle United die erste Heimniederlage beigebracht. Die Magpies spielten dabei 70 Minuten in Unterzahl - und hatten Chancen für mehrere Tore.

Auf einem Champions-League-Rang steht zu diesem Zeitpunkt in dieser Saison das neureiche Newcastle. Die Gäste aus Liverpool kamen mit neun Punkten Rückstand im Gepäck an - und dann beinahe gleich unter die Räder. Die Magpies legten los wie die Feuerwehr und kreierten schon in der vierten Minute einen absoluten Hochkaräter, doch Alisson siegte im Eins-gegen-eins mit Almiron. Zuvor hatte der Schlussmann bereits gegen Isak eingreifen müssen (3.).

Newcastle machte das Spiel, Liverpool auf einmal das Tor. Alexander-Arnold schickte Darwin aus dem Halbfeld auf Pope zu, Ballmitnahme und Abschluss des uruguayischen Stürmers waren sehenswert (10.). Angesichts des intensiven Spiels der Hausherren konzentrierte sich der LFC auf dynamische Nadelstiche - was komplett aufging: Salah hob den Ball fein über die Abwehr, Gakpo blieb cool vor Pope (17.) - der fünf Minuten später für ein Handspiel außerhalb des Strafraums vom Platz flog.

Die Unterzahl tat der ansprechenden Vorstellung der Hausherren allerdings kaum einen Abbruch, sie hätten sogar mindestens den Anschlusstreffer erzielen können - und verdient gehabt. Doch sowohl Saint-Maximin (31.) als auch Burn (41.) trafen lediglich den Querbalken, während es den Magpies auch gelang, Liverpool keine wirkliche Phase der Dominanz zu gewähren.

Auch nach der Pause machte sich die Unterzahl bei Newcastle nur bedingt bemerkbar, die Hausherren hatten weiterhin gute Chancen. Gomez verlor im Strafraum Isak aus den Augen, der aus der Drehung das Kreuzeck verfehlte (52.). Auf der anderen Seite verpasste Darwin die Vorentscheidung (57.) - dann musste der Stürmer mit Schulterschmerzen ausgewechselt werden.

Entschieden war die Begegnung noch nicht, in die beide Trainer nach einer Stunde einige neue Spieler brachten. Sie wurde daraufhin eher wilder, ziemlich unkonventionell ging es in der Schlussphase hin und her. Zwischen diversen Fehlern, die keiner richtig ausnutzen konnte, ließen Robertson (75.) hüben und Wilson (82.) drüben große Konterchancen ungenutzt.

So brachte Liverpool den Vorsprung über die Zeit und den Magpies die erste Heimniederlage dieser Ligasaison bei - nach drei Auswärts-Niederlagen in der Liga feierte die Klopp-Elf indes in der Fremde mal wieder einen Sieg.

In der Tabelle bleibt Newcastle trotzdem auf CL-Platz vier, während die Reds vorübergehend auf den achten Rang klettern. Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet nun das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid in der Champions League auf Liverpool.