ManCity nutzt Arsenals Fehler und ist vorerst Erster

Das Nachholspiel in der Premier League am Mittwoch hatte es in sich: Der amtierende Meister Manchester City gastierte bei der bisherigen Übermannschaft dieser Saison, dem FC Arsenal. Und die Citizens siegten letztlich auch dank klarer Fehler der Gunners mit 3:1, wodurch der Meisterschaftskampf neu entfacht wurde. Haaland traf dabei.

Torschützen in Durchgang zwei: Erling Haaland (Mitte) und Jack Grealish (r.) entschieden mit ihren Treffern das Spiel. IMAGO/Shutterstock