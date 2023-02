Arsenal lässt Federn: Trossards Premieren-Tor zu wenig gegen Brentford

Der FC Arsenal hat im Meisterrennen nach Führung zwei Punkte liegengelassen. Beim 1:1 gegen den FC Brentford schoss Neuzugang Leandro Trossard sein erstes Tor für die Gunners - das reichte nicht.

Souverän Tabellenführer vor ManCity - seine breite Brust präsentierte Arsenal am Samstagnachmittag von Beginn an. Der Ball zirkulierte fast nur in den Reihen der Gunners, die nach fünf Minuten jedoch den ersten Schockmoment durchlebten. Denn die erste Großchance hatte Brentford, Henry traf frei vor Ramsdale aber den Ball nicht richtig.

Die Gunners waren eindeutig besser, schnürten die Bees phasenweise komplett hinten ein. Doch deren Defensive ließ kaum etwas zu. Zinchenko (9.) und Saka (15.) hatten zumindest gute Chancen, den Hochkaräter verbuchte nach einem hohen Ballgewinn allerdings wieder Brentford - Toney traf aus elf Metern die Querlatte (25.).

Nur Ballbesitz gewinnt noch keine Spiele, so ging der Gleichstand mit fortlaufender Spieldauer mehr und mehr in Ordnung. Die Gäste waren der erwartet unangenehme Gegner, der zudem kontinuierlich griffiger wurde. Ein scharfer Martinelli-Volley in der 43. Minute war noch Arsenals bester Versuch im ersten Durchgang, der ohne Treffer zu Ende ging.

Der zweite Abschnitt begann im Vergleich zum ersten deutlich ausgeglichener, auch wenn die Statik des Spiels eine bekannte war: Arsenal hatte den Ball, Brentford setzte - gerne nach hohen Ballgewinnen - Nadelstiche. Gefährliche Nadelstiche. Bei Toney fehlte erneut weniger (56.) als bei den Versuchen von Saka (48.) und Ödegaard auf der anderen Seite (51.).

Toney antwortet auf Trossard

Gut Ding wollte Weile haben, steter Tropfen höhlte den Stein. Die Gunners blieben bestimmend und geduldig, und Arteta hatte eine Joker-Idee. Vier Minuten nach seiner Einwechslung drückte Neuzugang Trossard den Ball nach Vorarbeit von Ödegaard und Saka über die Linie - das erste Arsenal-Tor für den Belgier, 1:0 für den Tabellenführer (66.).

Die Führung war nicht unverdient, aber auch noch nicht die halbe Miete. Brentford ließ sich nicht abschütteln, vor allem nicht bei einer Kopfball-Stafette nach einem Standard - am Ende nickte Toney zum 1:1 ein (74.).

Direktes Duell am Mittwochabend

Auch in der Schlussphase liefen fast nur die Hausherren an, denen ein zweiter Treffer jedoch nicht mehr gelingen wollte. Nketiah tauchte zwar noch einmal vor Raya auf, Pinnock ging aber rechtzeitig stark dazwischen (88.).

Für das Titelrennen bedeutet das Remis, dass die Gunners bei zur Stunde gleicher Spielanzahl noch sechs Punkte vor Meister ManCity liegen - der am Sonntagabend (17.30 Uhr) gegen Aston Villa gefordert ist und am Mittwoch (20.30 Uhr) im Nachholspiel direkt bei Arsenal gastiert.