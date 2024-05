Neuer NFL-Spielplan verkündet: Super-Bowl-Neuauflage Mitte Oktober

Nach ersten Ankündigungen in den Vortagen hat die NFL in der Nacht auf Donnerstag den kompletten Spielplan für die neue Saison verkündet. Zu den zahlreichen Highlights der neuen Regular Season gehört die Super-Bowl-Neuauflage zwischen 49ers und Chiefs.

Gastiert mit den Chiefs am 20. Oktober bei den 49ers in Santa Clara: Patrick Mahomes. IMAGO/Icon Sportswire

Auch in diesem Jahr war das Brimborium wieder groß. Die NFL verkündete den neuen Spielplan in einer eigenen Show, die 32 Teams gaben sich auf ihren Kanälen wieder viel kreative Mühe. Heraus kam unter anderem: Gleich neun Playoff-Duelle der vergangenen Saison werden in der Regular Season neu aufgelegt. Darunter in Woche 1 neben dem Auftaktduell zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens auch der Sunday-Night-Vergleich zwischen den Detroit Lions (mit Receiver Amon-Ra St. Brown) und den Los Angeles Rams. Die Lions hatten das Duell in der Wildcard-Runde der NFC mit 24:23 gewonnen und damit den ersten Playoff-Sieg seit 32 Jahren eingefahren.

Auf ihrer Mission, das erste Team der NFL-Historie zu werden, das dreimal in Folge den Super Bowl gewinnt, treten die Chiefs am 20. Oktober bei den San Francisco 49ers an, denen sie im Endspiel in Las Vegas im Februar in der Verlängerung das Nachsehen gegeben hatten. Für Patrick Mahomes & Co. steht Mitte November bei den Buffalo Bills ein weiteres schweres Auswärtsspiel an.

Podcast #92: Diese Teams haben den NFL-Draft gerockt! Nach dem Draft ist vor der Saison. Kucze, Detti, Michael und Thomas blicken auf den NFL-Draft zurück und sagen euch, welche Teams ihrer Meinung nach am besten gepickt haben. Warum die Chargers mit neuem General Manager und Head Coach vermutlich vieles richtig gemacht haben, was den Bears alles in den Schoß gefallen ist, warum auch Fans der Cardinals, Colts, Commanders und Steelers optimistisch sein können - ihr erfahrt es hier. Zumindest „diskutabel“ erscheint den Jungs der Ansatz von Cowboys, Bears und Falcons. Warum? Hört rein. Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 22. Mai. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die 49ers haben im letzten Monday Night Game der Saison kurz vor Silvester am 30. Dezember die Lions zu Gast, die sie im NFC Championship Game 2023 trotz deutlichen Pausenrückstands bezwungen hatten. Auch gegen die Green Bay Packers hatte San Francisco zuvor kurz vor dem Aus gestanden. Am 24. November treffen sich die beiden Teams im Lambeau Field wieder.

Kirk Cousins wird sein erstes Spiel als Quarterback der Atlanta Falcons in Woche 1 am 8. September zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers (mit Russell Wilson oder Justin Fields) bestreiten. Mit Spannung erwarten werden dürfte auch das NFL-Debüt von First Overall Pick Caleb Williams, der mit den Chicago Bears zum Auftakt die Tennessee Titans begrüßt.

München, Auftakt, Brasilien, London und Netflix

Bereits in den letzten Tagen vor der offiziellen Veröffentlichung des Spielplans hatte die National Football League tröpfchenweise ein paar Ankündigungen getätigt. So wurde am Mittwoch bereits offiziell, dass die Carolina Panthers ihr "Heimspiel" in der Münchner Allianz-Arena gegen die New York Giants austragen werden.

Ein Spiel in Brasilien zwischen den Philadelphia Eagles und den Green Bay Packers geht über die Bühne, drei weitere International Games in London. In Week 1 im ersten Monday Night Game der neuen Regular Season kommt es zum Vergleich zwischen den 49ers und den New York Jets um Quarterback Aaron Rodgers, der sich vor einem Jahr im ersten Monday Night Game die Achillessehne gerissen hatte.

Auch hinsichtlich der TV-Übertragungen hatte es Neues gegeben: So wird der Streaming-Gigant Netflix an Weihnachten Spiele übertragen.