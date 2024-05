Premiere: Netflix strahlt an Weihnachten NFL-Spiele aus

Die National Football League beschreitet auch bei den Übertragungen neue Wege. In der ab September startendenden neuen Regular Season steigt der weltweit größte Streaming-Dienst Netflix mit ins Geschäft ein.

Das US-amerikanische Medienunternehmen Netflix, Inc. ist weltweit unter seinen fast 270 Millionen Abonnenten vor allem als Streaming-Dienst für Serien und Filme bekannt, weniger für Sport.

In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen, das im ersten Quartal 2024 einen neuen Rekordumsatz von rund 9,37 Milliarden US-Dollar ausgewiesen hat, aber auch verstärkter im Sportbereich gezeigt - etwa mit Dokumentationen und Formaten wie "The Last Dance" (Michael Jordan und die Chicago Bulls), "Beckham", "Tour de France", "Break Point" oder "Formula 1: Drive to Survive".

Nun folgen die nächsten Schritte: Nach der jüngst erst getätigten Investition von fünf Milliarden US-Dollar im Bereich "Sports Entertainment" (Netflix sicherte sich hier für zehn Jahre die Übertragungsrechte an diversen Wrestling-Events der WWE) ging der Konzern einen Deal mit der NFL ein.

Damit weitet die Online-Plattform sein Engagement im Spitzensport weiter aus und will hiermit eben auch im lukrativen American Football Fuß fassen. Wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch offiziell mitgeteilt hat, werden in der kommenden Saison erstmals zwei Spiele der Regular Season live auf der Plattform übertragen.

Genauer: Netflix hat sich die Rechte für die zwei prestigeträchtigen Partien am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 gesichert - das Duell der Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes (amtierender Super-Bowl-Champion) mit den Pittsburgh Steelers sowie der Vergleich zwischen den Baltimore Ravens und Houston Texans. Auch in den folgenden beiden Jahren will der Anbieter Spiele an Weihnachten zeigen.

Zuletzt war außerdem bereits die NFL-Reality-Serie "Quarterback" erfolgreich ausgestrahlt worden - sie wird in diesem Jahr unter dem Namen "Receiver" fortgesetzt. Im Livesport hat sich der Anbieter bislang bis dato nur selten einen Namen gemacht, etwa mit der Übertragung von Show-Events im Golf oder Tennis. So duellierten sich im März die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Nadal in Las Vegas. Außerdem steht noch am 20. Juli der schon längst angekündigte Boxkampf zwischen Ikone Mike Tyson (57) gegen Jake Paul (27).