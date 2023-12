Großklubs begrüßen die Öffnung der DFL für Investoren

Aus Sicht von Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ist die angestrebte Öffnung für Investoren der richtige Schritt für den deutschen Profifußball, wie ihre Vertreter im Anschluss an die DFL-Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main betonten.