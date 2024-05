Kracher zum Auftakt: NFL gibt Eröffnungsspiel 2024 bekannt

Die NFL hat das Matchup für den Kickoff in die kommende Saison bekanntgegeben. Wie erwartet ist es ein echter Kracher.

Wie die Liga am Montag mitteilte, trifft Titelverteidiger Kansas City Chiefs im Eröffnungsspiel der neuen Saison auf Titelaspirant Baltimore Ravens. Die Partie wird in der Nacht vom 5. auf den 6. September um 2.20 Uhr MEZ im Arrowhead Stadium in Kansas City ausgetragen. Es kommt damit zur Wiederauflage des AFC Championship Games der letzten Saison, das die Chiefs mit 17:10 gewonnen hatten. Kansas City war durch den Erfolg in den Super Bowl eingezogen, wo sich das Team gegen die San Francisco 49ers mit 25:22 nach Overtime durchgesetzt hatte.

Der Titelverteidiger bestreitet traditionell das Eröffnungsspiel der neuen NFL-Saison. In diesem Jahr wird das Aufeinandertreffen mit den Ravens auch zum Matchup der letzten beiden Gewinner der MVP-Trophäe. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der den Award 2022 gewann, trifft auf Ravens-Spielmacher Lamar Jackson, der in der abgelaufenen Saison zum wertvollsten Spieler gewählt wurde - im Playoff-Spiel gegen die Chiefs dann aber nicht seinen besten Tag erwischte. Beide Teams zählen auch in der kommenden Saison wieder zum engsten Favoritenkreis: Bei den Buchmachern liegen die Chiefs und Ravens auf den Plätzen zwei und drei - hinter den San Francisco 49ers.

Die Chiefs hatten bereits die vergangene Saison mit einem Heimspiel eröffnet, dieses allerdings knapp gegen die Detroit Lions verloren. Auf Seiten der Ravens wird die Partie vermutlich zum ersten Spiel von Running-Back-Ikone Derrick Henry im neuen Trikot. Der 30-Jährige war in der Offseason von den Tennessee Titans nach Baltimore gewechselt.

Den restlichen Spielplan für die Saison 2024 will die NFL am kommenden Mittwoch bekanntgeben. Bereits jetzt steht fest, dass am 6. September - nur einen Tag nach dem Eröffnungsspiel - die Philadelphia Eagles auf die Green Bay Packers treffen werden. Die Partie wird in Sao Paulo ausgetragen und damit zum ersten NFL-Spiel auf brasilianischem Boden. Es ist eines von fünf sogenannten International Games der kommenden Saison. Neben drei Spielen in London wird auch eine Partie in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen.