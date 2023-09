Überraschung zum Saisonstart: Lions gewinnen bei den Chiefs

Die neue NFL-Saison beginnt mit einer echten Überraschung: Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions holen einen 21:20-Auswärtssieg bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs, der zwei seiner Stars schmerzlich vermisste.

Amon-Ra St. Brown gelang im gewohnt lauten Arrowhead Stadium der erste Touchdown der neuen Saison, als er 2:46 Minuten vor Ende des ersten Viertel einen Touchdownpass von Quarterback Jared Goff (22/35, 253 Yards, 1 TD) verwertete. Zuvor hatten die Lions den Drive durch einen Fake Punt am Leben gehalten. Goffs Abend verlief in der Pocket dadurch etwas entspannter, dass die Chiefs ohne ihren Star-Tackle Chris Jones spielen mussten. Dieser setzt seinen Holdout für einen neuen Vertrag fort und hat sich - anders als Nick Bosa in San Francisco - noch nicht mit seinem Team auf einen neuen Vertrag einigen können.

In der Offense musste MVP Patrick Mahomes zudem auf sein Lieblingsziel Travis Kelce verzichten. Der Tight End verpasste die Auftaktpartie wegen einer Knieverletzung. Im zweiten Viertel rissen die Chiefs das Ruder dennoch rum und führten nach Touchdownpässen von Mahomes auf Rookie Rashee Rice (1 Yard) und Blake Bell (4 Yards) mit 14:7.

#62: NFL Preview Week 1 - Love auf dem heißen Stuhl Alles NEU macht der NFL Kickoff! Zum Startschuss der neuen Saison gibt es einige neue Rubriken bei „Icing the kicker“. Kucze, Detti und Grille sprechen über das „Matchup der Woche“ und beantworten Fragen aus der Community. Dazu gibt es feurige Diskussionen und einen heißen Stuhl, auf dem zur Premiere ein junger Käsekopf Platz nimmt…

Dann unterlief Mahomes allerdings die erste Interception der Saison. Sein für Kadarius Toney gedachter Pass sprang aus dessen Händen in die Arme von Rookie Brian Branch, der den Ball in seinem ersten NFL-Spiel über 50 Yards zurück in die gegnerische Endzone trug. Pick Six, 14:14.

Mahomes' Receiver lassen acht Pässe fallen

In der Folge gelangen den Chiefs, die in den letzten acht Jahren ihr Auftaktspiel gewonnen hatten, nur noch zwei Field Goals durch Kicker Harrison Butker. Mahomes (21/39, 226 Yards, 2 TD, INT) lieferte eine starke Partie ab, wurde von seinen Receivern, die insgesamt acht Bälle fallenließen, aber ziemlich im Stich gelassen.

Rund sieben Minuten vor Schluss sorgte Running Back David Montgomery mit seinem Touchdownlauf über acht Yards zum 21:20 für die Entscheidung zugunsten der Lions. Kansas City kam 2:30 Minuten vor Schluss zwar noch einmal an den Ball, konnte jedoch nichts mehr daraus machen.

"Wir haben erwartet, dass wir dieses Spiel gewinnen", sagte Head Coach Dan Campbell nach dem Sieg seines Teams in der Festung des Meisters. "Wir sind hergekommen und wussten, was wir zu tun haben."

St. Brown war mit sechs Catches für 71 Yards der beste Receiver der Partie, Montgomery lief für 74 Yards. "Es hat Spaß gemacht”, freute sich St. Brown. “Am Ende des Tages haben wir als Team zusammengespielt, was am meisten gezählt." Mit den jahrelang notorisch schwachen Lions, die vergangene Saison mit 1-6 in die Saison gestartet waren, ist in dieser Saison zu rechnen.

Lesen Sie auch: Das Power Ranking zum Saisonstart in der National Football League - Sind Aaron Rodgers und die New York Jets ein Titelkandidat?