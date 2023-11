79 Tage nach dem Achillessehnenriss: Jets stellen Weichen für Rodgers-Rückkehr

Mit 4:7 stehen die ambitioniert in diese Reagular Season gestarteten New York Jets aktuell da - und haben nur noch wenig Aussicht auf die Play-off-Teilnahme. Immerhin: Hoffnungsträger Aaron Rodgers steht überraschend vor dem Rückkehr auf den Trainingsplatz.

Der erst in dieser Offseason von den Green Bay Packers zu den New York Jets gekommene Aaron Rodgers hat nach seinem nach nur wenigen Minuten erlittenen Achillessehnenrisses in Week 1 beim Spiel gegen die Buffalo Bills (22:16 nach Overtime) schnell seinen Comeback-Willen angedeutet. Und trotz so mancher Skepsis von Beobachtern und NFL-Experten scheint es tatsächlich so kommen zu können.

Denn wie die New York Jets an diesem Mittwoch (Ortszeit) mitgeteilt haben, steht der Star-Quarterback nur 79 Tage nach seinem Riss unmittelbar vor der Rückkehr auf den Trainingsplatz. Head Coach Robert Saleh hat bestätigt, dass das Fenster nun für 21 Tage offen steht und der bald 40-Jährige (runder Geburtstag am kommenden Samstag) sich bei "functional football activities" zeigen kann.

"Sind wir überhaupt noch dabei?" Rodgers hat Fragen im Kopf

Sollte dabei alles glatt laufen, könnte der "Gunslinger" tatsächlich seinen immer wieder gepredigten Worten Taten folgen lassen, von den New Yorkern nach Abschluss dieser Frist von "Injured Reserve" genommen werden und Ende Dezember wieder auflaufen - beim an Heiligabend angesetzten Heimspiel gegen Washington (24. Dezember, 19 Uhr MEZ).

Abseits der Frage, inwieweit Rodgers' Achillessehne ernsthafte Belastung verkraften wird, steht noch etwas anderes im Raum: Haben die Jets dann überhaupt noch eine Chance auf eine Play-off-Teilnahme? Während die Defense stark aufgestellt ist, liefert die Offense bekanntermaßen seit Monaten kaum bis gar nicht ab. Auch die abermalige Degradierung von Rodgers-Ersatzmann Zach Wilson hin zu Tim Boyle (99-Yard-Pick-Six am "Black Friday") hat zuletzt nicht gefruchtet.

Und Rodgers selbst hat jüngst in der "Pat McAfee Show" angedeutet, dass sich ihm ganz bestimmte Fragen vor einer Rückkehr stellen: "Sind wir überhaupt noch dabei? Spielen wir gut genug, um einen Lauf zu starten? Kann ich eingreifen, mich schützen und auf dem Niveau spielen, zu dem ich fähig bin? Es geht in erster Linie um die Gesundheit und zweitens darum, ob wir noch um die Play-offs kämpfen."

Und danach sieht es aktuell ganz und gar nicht aus. Mit 4-7 liegt die "Gang Green" in der starken AFC klar im Hintertreffen, hat zuletzt vier Partien in Folge verloren und damit eine trotz schwacher Offense zwischenzeitlich ordentliche 4-3-Bilanz verspielt.