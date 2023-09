Verdacht bestätigt: Rodgers erleidet Achillessehnenriss

Bitterer hätte sein erstes Spiel für die New York Jets kaum laufen können: Aaron Rodgers (39) hat sich bei seinem Debüt für das neue Team die Achillessehne gerissen und wird den Rest der Saison verpassen.

Wird in dieser Saison nicht mehr für die New York Jets auflaufen: Aaron Rodgers. IMAGO/USA TODAY Network

Er sollte den Quarterback-Fluch der New York Jets nach Jahrzehnten brechen, nun wird Aaron Rodgers von selbigem mit voller Wucht getroffen: Gerade einmal vier Snaps hat der 39-Jährige für sein neues Team gespielt, mehr werden in dieser Saison nicht mehr dazu kommen. Ein MRT am Dienstag bestätigte den Verdacht, den Head Coach Robert Saleh bereits im Anschluss an die Partie gegen die Buffalo Bills geäußert hatte: Rodgers hat sich die linke Achillessehne gerissen und wird die komplette restliche Saison ausfallen.

Die Verletzung hatte sich Rodgers bei seinem Jets-Debüt im Monday Night Game gegen Division-Konkurrent Buffalo zugezogen - bei seinem gerade mal vierten Spielzug im Trikot des neuen Teams. Bei einem Sack von Bills-Defender Leonard Floyd hatte er sich den linken Fuß verdreht, war im Anschluss zunächst wieder aufgestanden, aber nach wenigen Momenten wieder aufs Feld gefallen. "Es sieht nicht gut aus", sagte Saleh nach der Partie, die New York mit Ersatzmann Zach Wilson überraschend mit 22:16 in der Overtime gewann.

Der Wechsel des viermaligen NFL-MVP Rodgers nach 18 Jahren bei den Green Bay Packers war einer der größten Trades der letzten Jahre in der größten Football-Liga der Welt. Die chronisch erfolglosen Jets erhofften sich durch die Verpflichtung eines der besten Quarterbacks der Geschichte eine realistische Chance auf den Super Bowl, die nun einen herben Dämpfer erhält.

Saleh kündigte an, dass Ersatzmann Wilson, 2021 noch der Second Overall Pick im Draft, für den Rest der Saison Starter sein werde. Allerdings hatte New York Rodgers genau aus dem Grund verpflichtet, dass man Wilson den Sprung zum Top-Quarterback nicht mehr zutraute - ein Trade für einen Veteran sollte zumindest nicht komplett ausgeschlossen sein.

Die große Frage im Kontext stellt sich wohl erst im kommenden Sommer: Kann Rodgers, der im Dezember 40 Jahre alt wird, von der schweren Verletzung noch einmal zurückkommen? Bereits vor seinem Wechsel zu den Jets hatte er ein Karriereende in Betracht gezogen, die Spekulationen werden nun nicht verstummen. Sein Vertrag in New York, den er erst kurz vor Saisonstart teamfreundlich umstrukturiert hatte, läuft noch bis 2024. Ersten Berichten zufolge gibt es zumindest ein Fragezeichen hinter der Fortsetzung seiner Karriere.

Zumindest ein kleines Trostpflaster bleibt den Jets: Da Rodgers in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird, muss New York den Green Bay Packers keinen weiteren Erstrundenpick bezahlen. Beim Trade im April hatten sich beide Teams darauf geeinigt, dass der Zweitrundenpick im Draft 2024 zu einem weiteren Erstrundenpick werden würde - allerdings nur, wenn Rodgers 65 Prozent der Snaps in dieser Saison spielt. Das ist nun vom Tisch.