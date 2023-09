Bitteres Debüt für die Jets: Rodgers droht Saisonaus

Aaron Rodgers hat sich bei seinem Debüt für die New York Jets womöglich so schwer verletzt, dass dem Superstar das frühe Saisonaus droht. Ein Achillessehnenriss wird befürchtet.

Verletzt am Boden: Aaron Rodgers, von Leonard Floyd (li.) zu Fall gebracht. IMAGO/USA TODAY Network

"Es sieht nicht gut aus." Mit diesen knappen Worten kommentierte Head Coach Robert Saleh das frühe Aus seines neuen Spielmachers Aaron Rodgers bereits zu Beginn des ersten Viertels beim 22:16-Overtime-Sieg der New York Jets über die Buffalo Bills.

Was war passiert? Schon beim vierten Spielzug wurde der 39-jährige Quarterback, gekommen von den Green Bay Packers, von Bills-Defensive-End Leonard Floyd mit dem Ei in der Hand zu Boden befördert. Bei diesem Sack verletzte sich Rodgers am linken Knöchel und wurde unterstützt von der medizinischen Abteilung vom Feld geführt.

MRT-Untersuchung am Dienstag

Noch gibt es keine genaue Diagnose zur Verletzung des Superstars, befürchtet wird allerdings, dass der Rest dieser noch jungen Saison ohne den "Gunslinger" über die Bühne gehen wird. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag soll Klarheit darüber bringen, ob die Achillessehne gerissen ist.

Im weiteren Verlauf des Monday Night Games war zu sehen, wie der viermalige MVP und Super-Bowl-Sieger von 2011 in den Katakomben abtransportiert wurde, Rodgers trug dabei einen Stützstiefel. Röntgenaufnahmen zeigten indes zumindest keine Frakturen.

Wilson sorgt für Comeback-Sieg

Für Rodgers übernahm Backup Zach Wilson (14/21 für 140 Yards, 1/1), der sein Team nach einem 3:13-Rückstand noch zum Sieg über den ambitionierten AFC-East-Rivalen führte. Der 24-Jährige warf fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit seinen einzigen Touchdown-Pass in diesem Spiel - über vier Yards fand Wilson seinen Namensvetter Garrett Wilson zum 13:13. Die Bills - ihr QB Josh Allen (29/41 für 236 Yards, ein TD) leistete sich gleich drei Interceptions - antworteten wenig später auf Greg Zuerleins Field Goal zum 16:13 für die Jets (1:48 Minuten vor Ende von Q4) im letzten Moment noch mit einem 50-Yarder von Tyler Bass zum Ausgleich. Es ging in die Verlängerung.

Dort rannte Rookie Xavier Gipson zum Jubel der Jets-Fans bei einen Punt Return über 65 Yards bis in die Endzone und sicherte den Auftaktsieg der Hausherren. Ein Auftaktsieg mit einem dicken Wermutstropfen.