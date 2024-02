Neue Verletzungssorgen bei Darmstadt - Externer Experte soll helfen

Den bislang letzten Sieg in der laufenden Spielzeit fuhr der SV Darmstadt 98 auswärts beim FC Augsburg ein. Nun kommen die Schwaben ans Böllenfalltor. Doch die Vorbereitung auf das Spiel wird von Verletzungen überschattet.

Von einem vermeintlichen Sechs-Punkte-Spiel will Torsten Lieberknecht nichts wissen. "Wir wären froh, wenn wir drei Punkte behalten können", sagte der Trainer des Bundesliga-Schlusslichts vor der Partie gegen Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). In der Hinrunde gelang ein 2:1 bei den Schwaben. Es war der zweite und bislang letzte Sieg in der laufenden Spielzeit, der nunmehr schon fast fünf Monate zurückliegt.

"Ich glaube, die Kunst liegt auch darin, dass wir schnell die richtigen Worte finden", sagte Lieberknecht weiter. Man dürfe den Optimismus nie verlieren, müsse aber auch klar bleiben in der Analyse und in der Vorbereitung. "Wir müssen widerstandsfähig sein und wollen das beeinflussen, was wir selbst beeinflussen können."

Lufthoheit und Raute

Gegen Augsburg erwartet Lieberknecht eine intensive Partie, in der die Lufthoheit und der Gewinn der zweiten Bälle eine entscheidende Rolle spielten. Zudem sei Augsburg eine der wenigen Mannschaften, die mit einer Raute im Mittelfeld spiele. Auch darauf müsse man sich einstellen.

Podcast Was macht Horst Hrubesch so besonders? (mit Turid Knaak) Die DFB-Frauen haben ihre letzte Chance genutzt und fahren zu den Olympischen Spielen in Paris. Ex-Nationalspielerin Turid Knaak erklärt, wie groß der Einfluss von Trainer Horst Hrubesch auf das Team ist und warum Olympia für die Frauen so wichtig ist. alle Folgen

Erschwert wird die Vorbereitung von neuen Personalproblemen: Die beiden Außenbahnspieler Matthias Bader und Fabian Nürnberger fallen aus. Bader zog sich am Mittwoch im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, es besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss.

Nürnberger laboriert weiter an Sprunggelenkproblemen. Der 24-Jährige hatte sich bereits Anfang Dezember in Heimspiel gegen Köln nach einem Foul verletzt. Danach war die Verletzung mehrfach wieder aufgebrochen, im Training, aber auch nach einem gegnerischen Tritt im Spiel gegen Union Berlin.

Die medizinische Abteilung des Vereins habe alles versucht, damit Nürnberger endlich Licht am Ende des Tunnels sehe, sagte Lieberknecht. Mittlerweile habe man dafür sogar einen externen Experten hinzugezogen.

Manu braucht noch Zeit

Weiter fehlen wird dem SV Darmstadt 98 Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt, der bereits bei der Partie gegen Bremen wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht im Kader gestanden hatte.

Auch bei Braydon Manu wird die Rückkehr noch eine Weile dauern. Der Flügelspieler müsse nach seinen langwierigen Sprunggelenkproblemen immer wieder aus dem Mannschaftstraining gehen, weil er noch körperliche Defizite hat. Er soll nun individuell fitgemacht werden, damit er dann wieder komplett ins Training mit der Mannschaft einsteigen kann.

Mehlem bleibt Operation erspart

Hinzu kommen die beiden Langzeitverletzten Clemens Riedel (Knöchelbruch) und Fraser Hornby (Sprunggelenkoperation). Für beide ist die Saison gelaufen. Dass Marvin Mehlem nach seinem zweiten Wadenbeinbruch innerhalb weniger Monate in der laufenden Spielzeit noch einmal zurückkehren wird, ist laut Lieberknecht unwahrscheinlich. Immerhin bleibt dem Mittelfeldspieler eine Operation erspart, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.