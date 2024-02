Bundesliga-Ansetzungen: Bayern gegen BVB abends am Karsamstag

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 27 bis 30 zeitgenau angesetzt. Am Karsamstag kommt es um 18.30 Uhr zum Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Spitzenreiter Leverkusen gastiert am 30. Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr) beim BVB.

Nachdem die Achtelfinal-Auslosungen in der Europa League (mit Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg) und der Europa Conference League (nach dem Aus von Eintracht Frankfurt ohne deutsche Beteiligung) in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen sind, hat die DFL am Donnerstag die Bundesliga-Partien bis zum 30. Spieltag zeitgenau angesetzt.

Am Osterwochenende findet wegen der geltenden Feiertagsgesetzgebung am Karfreitag wie gewohnt kein Spiel statt, dafür rollt am Sonntag in drei Bundesliga-Stadien der Ball.

Am Karsamstag (18.30 Uhr) richten sich einmal mehr alle Augen nach München, wo sich der FC Bayern und Borussia Dortmund gegenüberstehen. Für den BVB ist es der Beginn richtungsweisender Wochen im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation. Es folgen die Heimspiele gegen den VfB Stuttgart (28. Spieltag, Samstag, 18.30 Uhr) und Bayer Leverkusen (30. Spieltag, Sonntag, 17.30 Uhr).

Für die Werkself steht zuvor am 28. Spieltag das Auswärtsspiel an der Alten Försterei bei Union Berlin an, Bayern München gastiert erstmals in einem Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim (beide Spiele am Samstag um 15.30 Uhr).

Die Spieltage 31 bis 33 wird die DFL voraussichtlich in der Kalenderwoche 12 ab dem 18. März ansetzen. Die Viertelfinals in den europäischen Wettbewerben werden drei Tage zuvor in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost. Am 34. und letzten Spieltag am 18. Mai 2024 finden wie gewohnt alle neun Bundesligaspiele parallel statt.