Neben Stark auch Klünter und Körber weg

Neben Niklas Stark (27) verlassen auch Lukas Klünter und Nils Körber (beide 25) Hertha BSC.

Der am Montagabend beim Relegationsrückspiel in Hamburg in der Schlussphase eingewechselte Niklas Stark verlässt den Klub nach sieben Jahren. 2015 war er vom 1. FC Nürnberg zum Hauptstadtklub gewechselt, zuletzt war er Vize-Kapitän. Für den Defensivspieler gibt es im In- und Ausland mehrere Interessenten.

Neben Stark wurden auch Lukas Klünter und Nils Körber am Dienstagmorgen in der Kabine von Geschäftsführer Fredi Bobic verabschiedet. Die Verträge des Trios enden zum 30. Juni. Keeper Körber hatte in den beiden Relegationsspielen gegen den Hamburger SV jeweils auf der Bank gesessen. Das Eigengewächs war 2011 als 14-Jähriger zum Klub gekommen und in den Vorjahren mehrfach verliehen worden (Osnabrück, Münster). Rechtsverteidiger Klünter hatte 2018 den Weg vom 1. FC Köln zu Hertha eingeschlagen. In der zu Ende gegangenen Saison kam er wegen einer langwierigen Schulterverletzung nur zu fünf Liga-Einsätzen, letztmals am 19. Spieltag in Wolfsburg (0:0).