Punkteteilung im Topspiel: Napoli gelingt Comeback gegen Milan

Die SSC Neapel gleicht nach einer verrückten zweiten Hälfte den 0:2-Rückstand zur Pause noch zum 2:2 aus. Giroud brachte Milan früh per Doppelpack in Führung. Politano und Raspadori trafen sehenswert für Napoli.

Napoli-Coach Rudi Garcia nahm im Vergleich zum 1:0-Sieg bei Union Berlin in der Champions League lediglich eine Änderung vor: Elmas ersetzte Cajuste (Bank) im Mittelfeld. Weiterhin bitter für Neapel: Top-Torjäger Osimhen fiel nach seiner Verletzung bei der Nationalmannschaft auch gegen Milan aus.

Stefano Pioli an der Seitenlinie der Rossoneri war nach der 0:3-Niederlage bei Paris St. Germain in der Königsklasse zu einem Wechsel gezwungen: Für den deutschen Nationalspieler Thiaw, der beim 0:1 gegen Juventus am vergangenen Spieltag eine Rote Karte sah, rückte Calabria in die Startelf.

Napoli beginnt überlegen - Giroud trifft doppelt per Kopf

Die Partie begann zunächst hektisch und Milan kam in Person von Giroud (3.) nach wenigen Minuten bereits das erste Mal gefährlich vor das Tor der Hausherren. Rrahmani blockte den Versuch des Franzosen allerdings ab.

In der Folge war Napoli spielbestimmend und drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte, Torgefahr war jedoch Fehlanzeige. So waren es die Rossoneri, denen die überraschende Führung inmitten der Drangphase Neapels durch Giroud per Kopf (22.) gelang. Doch die Neapolitaner steckten nicht auf und kamen wenig später zu einer dicken Chance auf den Ausgleich, die Politano (27.) aus wenigen Metern kläglich vergab.

Bestraft wurde die Nachlässigkeit im Abschluss erneut durch Giroud (31.), der sich im Luftzweikampf durchsetzte und das Ergebnis auf 2:0 schraubte. Den Doppelschlag schien der Meister des Vorjahres nur schwer verdauen zu können, denn daraufhin spielten fast ausschließlich die Mailänder. Vor dem Seitenwechsel verpassten Reijnders (41.) und Musah (45.+6) sogar Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Neapel kommt stark aus der Pause und schafft den Anschluss

Nach der Pause zeigte Napoli ein völlig anderes Gesicht als über weite Strecken in Hälfte eins und belohnte sich durch Politano (50.) prompt. Der italienische Außenstürmer ließ im Strafraum zwei Verteidiger stehen und hämmerte die Kugel unter die Latte zum Anschlusstreffer. Danach wirkten die Neapolitaner wie beflügelt und vergaben die Möglichkeit zum Ausgleich gleich doppelt. Di Lorenzo scheiterte beide Male an Maignan (58. und 61.).

Sehenswerter Freistoßtreffer: Raspadori sorgt für den Ausgleich

Wenig später sah der Franzose im Kasten der Mailänder aber nicht gut aus: Der Ausgleichstreffer durch Raspadori per direkt verwandeltem Freistoß (63.) schlug im Torwarteck von Maignan ein. Wirklich gefährlich wurde es daraufhin erst in der Schlussphase, als zunächst Milan die Chance zur Führung durch Calabria (90.+1) hatte und kurz darauf Kvaratskhelia (90.+5) die Chance auf den späten Lucky-Punch verpasste. Zuvor sah Natan nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (89.).

Danach war Schluss und die beiden Teams trennten sich im Topspiel in der Serie A remis. Für Napoli, die durch den Punktgewinn den Anschluss an die Spitze halten, geht es am kommenden Samstag (4. November, 15 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Tabellenschlusslicht der Serie A, US Salernitana, weiter. Milan, mit nun drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter, trifft um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) auf Udinese Calcio.