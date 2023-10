1:0 gegen die Roma: Thuram erlöst dominantes Inter

Inter Mailand erspielt sich gegen die AS Rom massenhaft Chancen, gewinnt aber nur mit 1:0. Ex-Gladbacher Marcus Thuram erlöst die Nerazzurri mit seinem späten Siegtor.

Für Inter Mailand ging es im Spiel gegen die AS Roma darum, die Tabellenführer zu verteidigen. Zu diesem Zweck veränderte Trainer Simone Inzaghi seinen Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen RB Salzburg in der Champions League auf vier Positionen: Acerbi verteidigte anstelle von de Vrij, Dimarco und Barella ersetzten Carlos Augusto und Frattesi, außerdem stürmte Thuram anstelle von Alexis Sanchez neben Lautaro Martinez.

Bei der AS Rom, bei der Jose Mourinho aufgrund einer Sperre nur auf der Tribüne Platz nahm, kam es nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Slavia Prag in der Europa League zu drei Wechseln: Kristensen und Paredes begannen anstelle von Celik und Aouar, Rui Patricio stand wieder statt Svilar zwischen den Pfosten. Dybala fehlte mit einer Knieverletzung indes weiterhin, während Lukaku seine Rückkehr ins Giuseppe-Meazza-Stadion feierte.

Inter schnürt die Roma ein

Von Anpfiff an übernahm Inter das Kommando, kombinierte sich immer wieder mit viel Tempo nach vorne und schnürte die Roma phasenweise am eigenen Strafraum ein. Schon früh ließen die Nerazzurri große Gelegenheiten liegen: Calhanoglu setzte einen Distanzschuss an die Latte (7.), Thuram scheiterte an einer glänzenden Fußabwehr von Rui Patricio (15.). Zudem setzte Dimarco einen Schuss mit dem Außenrist nur knapp neben den Pfosten (16.)

Erst ab der 30. Minute stabilisierte sich die Roma etwas und ließ nicht mehr allzu viel zu. Offensiv kamen die Gäste aber kaum über die Mittellinie, Gefahr für das Tor von Sommer bestand über die gesamte erste Hälfte nicht. Das 0:0 zur Pause war aus Gästesicht daher schmeichelhaft.

Cristante scheitert an Sommer, Thuram netzt ein

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich dasselbe Bild: Inter dominierte, Rom kam kaum aus der eigenen Hälfte. Doch weiter vergaben die Gastgeber gute Chancen, so Thuram, der aus aussichtsreicher Position knapp über das Tor köpfte (48.). Glück hatte in dieser Phase nur Calhanoglu, dessen rüdes Einsteigen gegen Bove nur mit Gelb bewertet wurde (56.).

Erstmals zeigte sich dann auch die Roma am Inter-Strafraum, doch Sommer parierte stark gegen Cristante (66.). Es sollte die einzige nennenswerte Torchance der Roma bleiben, danach zog Inter die Zügel wieder enger.

Nachdem einige gefährliche Flanken ihr Ziel noch verfehlten (71., 78.), machte es Dimarco in der 81. Minute besser und servierte perfekt für Thuram, der nur noch einschieben musste. Ein Aufbäumen der Roma blieb danach aus, Carlos Augusto hätte die Führung noch ausbauen können, knallte einen Distanzschuss aber an die Latte (90.). So feierten die Mailänder einen dominanten, wenn auch zu niedrigen Sieg gegen chancenlose Römer.

Inter muss am Samstag nach Bergamo

Für beide Teams geht es erst am kommenden Wochenende weiter: Inter gastiert am Samstag bei Atalanta Bergam (18 Uhr), einen Tag später empfängt die Roma zuhause die US Lecce (18 Uhr).