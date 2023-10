Selbst Keans Wut verfliegt: Cambiaso trifft mit letztem Angriff zum Juve-Sieg

Hellas Verona hielt dem Druck von Juve lange stand - bis zur 96. Minute, als Joker Cambiaso doch noch zuschlug. Zuvor hatte sich ein kleines Drama um Moise Kean abgespielt.

Treffer in letzter Minute: Andrea Cambiaso lässt sich feiern. IMAGO/LaPresse

Juventus-Coach Massimiliano Allegri nahm nach dem 1:0-Erfolg bei Milan lediglich eine Änderung vor. Der wiedergenesene Vlahovic, in der Vorwoche noch Joker, durfte diesmal von Beginn an ran. Milik musste dafür auf die Bank.

Verona, das mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Duda begann, ließ wie erwartet den Favoriten kommen, Juve übernahm von Beginn an das Zepter. In der 13. Minute zappelte der Ball auch schon im Netz, Leao hatte mit einem strammen Schuss aus der Distanz getroffen. Doch nach langer Wartezeit entschied der VAR auf Abseits: Wie sich herausstellte, war Leao beim Anspiel mit der Hacke vielleicht einen Zentimeter näher zum Tor gewesen. Eine Entscheidung, für die man schon eine Lupe brauchte und die die Diskussionen um allzu kleinliche Abseitspositionen wieder aufleben lassen wird.

Kean ließ sich nicht beirren und versuchte es weiter - erst mit dem Kopf (20., Keeper Montipo hielt), dann mit dem Fuß (33., knapp am kurzen Eck vorbei). Doch genauso wie bei Vlahovic (36.) mit seinem Kopfball fehlte die letzte Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bei den Turinern.

Gelegentlich zeigte sich auch Verona mal in der Offensive - und wäre kurz vor der Pause beinahe erfolgreich gewesen. Bremer klärte per Kopf nicht ausreichend, Bonazzolis Volleyschuss von halbrechts parierte Szczesny allerdings glänzend. Es war die beste Gelegenheit in einer wenig mitreißenden ersten Hälfte.

Allegri bringt Kean endgültig auf die Palme

Der zweite Abschnitt begann ähnlich wie der erste - mit einem Tor von Kean, das im Nachhinein aberkannt wurde. Die Entscheidung ging in Ordnung, im Vorfeld seines Kopfballtreffers nach feiner McKennie-Flanke hatte er Faraoni mit der Hand im Gesicht getroffen (55.). Nachdem Schiedsrichter Feliciani Juve aber auch noch zwei Ecken verweigert hatten, war er bei den Fans der Bianconeri endgültig unten durch.

In der 62. Minute nahm Allegri den Gelb-Rot-gefährdeten Kean dann vom Platz, der Angreifer stapfte stinksauer und ohne Blickkontakt zum Trainer direkt in die Kabine. Der dafür gekommene Chiesa hätte beinahe gleich geknipst, seinen ordentlichen Distanzschuss entschärfte Montipo mit einiger Mühe. Noch enger wurde es für Verona bei einem Versuch von Vlahovic - Faraoni klärte unmittelbar vor der Linie (72.).

Cambiaso bringt Turin zum Kochen

Der Alten Dame schien danach ein wenig die Luft auszugehen. Verona verschaffte sich immer wieder Entlastung, der Druck ließ zunehmend nach. Dabei half ab der 84. Minute mit Serdar ein weiterer ehemaliger Bundesligaprofi mit. Nach einem weiteren ordentlichen Versuch von Chiesa (87.) brach die sechsminütige Nachspielzeit an. Und tatsächlich: Mit dem letzten eigenen Angriff schaffte Juve noch das 1:0. Milik traf per Kopf den Pfosten, Joker Cambiaso drückte den Ball über die Linie. Ekstase pur im Piemont - auch Kean feiert übrigens kräftig mit.

Damit ist Juventus vorübergehend Tabellenführer, allerdings können beide Mailänder Vereine am Sonntag wieder vorbeiziehen. Inter empfängt die AS Rom, Milan ist in Neapel zu Gast.

Juventus Turin reist am 5. November zur Fiorentina (20.45 Uhr). Hellas Verona gastiert schon am Dienstag im Rahmen des italienischen Pokals beim FC Bologna (21 Uhr).