Nächster Neuzugang aus der Premier League: BVB leiht variablen Maatsen aus

Borussia Dortmund hat einen neuen Außenverteidiger. Der niederländische U-21-Nationalspieler Ian Maatsen (21) wechselt wie auch Jadon Sancho auf Leihbasis aus der Premier League zu den Schwarz-Gelben.

Wie der BVB mitteilte, wird Maatsen für ein halbes Jahr bis Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen. Die Leihe steht laut Vereinsangaben "noch unter dem Vorbehalt der Abwicklung im Einklang mit den Verbandsbestimmungen". Eine Kaufoption hat der Verein nicht, allerdings hat Chelsea im Zuge der Leihe den Vertrag des Niederländers bis 2026 verlängert - und in diesem Vertrag gibt es nach kicker-Informationen eine Ausstiegsklausel, auf die der BVB im Sommer eine Art Vorgriffsrecht hat.

Maatsen absolvierte bereits am Mittwoch den Medizincheck in Dortmund und soll die Rückennummer 22 erhalten. "Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation haben wir uns entschieden, auf der linken Außenverteidiger-Position im Winter noch einmal aktiv zu werden", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert. Er spielt damit auf den Engpass an, der sich durch Ramy Bensebainis Abstellung für Algerien beim Afrika-Cup ergibt. In der bisherigen Bundesliga-Saison war Bensebaini zumeist von Julian Ryerson vertreten worden, der aber auch auf der rechten Seite gebraucht wird, wo Marius Wolf eine bislang wenig überzeugende Saison spielt.

"Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil", so Kehl weiter. "Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist." Maatsen soll beim BVB nämlich für mehr Optionen auf beiden Seiten sorgen: Sein einziges Premier-League-Spiel von Beginn an absolvierte er in der laufenden Saison am 27. Dezember gegen Crystal Palace nicht auf seiner eigentlichen Position hinten links - sondern vorne rechts. Insgesamt kommt er in seiner ersten Premier-League-Saison auf zwölf Einsätze, hinzu kommen drei Spiele im League Cup.

"Borussia Dortmund hat sich intensiv um mich bemüht", wird der 21-Jährige zitiert. "Ich verfolge den BVB und seine Fans schon länger, war im Herbst 2022 sogar beim Champions-League-Spiel in Manchester, um das Team live auf dem Rasen zu sehen. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt mit der Leihe geklappt hat. Ich verspreche, dass ich alles für den Erfolg der Mannschaft geben werde und freue mich riesig auf die Gelbe Wand."

Der Linksfuß spielte im Jugendbereich unter anderem für Feyenoord Rotterdam und die PSV Eindhoven, ehe er 2018 mit 16 Jahren in die Akademie der Blues wechselte. In den vergangenen drei Saisons war er bereits dreimal ausgeliehen - erst in die League One an Charlton Athletic, dann in die Championship an Coventry City und den FC Burnley. Seine ersten Profi-Einsätze für Chelsea machte er erst in der laufenden Saison.

Für die niederländische U-21-Nationalmannschaft lief Maatsen bislang 13-mal auf, unter anderem auch bei allen drei Gruppenspielen bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. Im Oktober nominierte ihn Bondscoach Ronald Koeman erstmals für die Elftal, bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Frankreich und in Griechenland kam er allerdings nicht zum Einsatz.

