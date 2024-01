Ein Fünftligist dabei: Die Afrika-Cup-Abstellungen der deutschen Vereine

Insgesamt 20 Spieler von deutschen Vereinen - und damit vier mehr als noch vor zwei Jahren - sind für den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste nominiert worden. 17 von ihnen laufen normalerweise in der Bundesliga auf, zwei in der 2. Liga - und ein Akteur spielt in der Oberliga Baden-Württemberg. imago images (3)