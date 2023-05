Nächster Geldregen für Freiburg: Auch Flekken wechselt nach Brentford

Offiziell: Mark Flekken folgt Kevin Schade - und wechselt vom SC Freiburg nach Brentford. Bei den Breisgauern klingeln wieder die Kassen.

Es war eine Ausstiegsklausel, die Mannschaften aus der Premier League nur bedingt abschrecken dürfte. Für den SC Freiburg ist es trotzdem eine stolze Summe, die ihnen Mark Flekken einbringen wird. Wie die Freiburger Verantwortlichen bereits angekündigt hatten, wechselt der Torhüter für 13 Millionen Euro zum FC Brentford.

Vergangenen Sommer war schon U-21-Nationalspieler Kevin Schade den Weg aus Freiburg nach Brentford angetreten, was dem Sport-Club sogar rund 25 Millionen Euro Ablöse eingebracht hatte. Die finanzielle Lage der Breisgauer kann sich dieser Tage sehen lassen.

Beim Tabellen-Neunten der abgelaufenen Premier-League-Saison, der beide Ligaspiele gegen Meister Manchester City gewinnen konnte, hat der niederländische Nationaltorhüter (vier Länderspiele für Oranje) einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

"Ich habe in Freiburg fünf unfassbar intensive Jahre erlebt, mit Tiefen wie meiner schweren Verletzung und mit vielen Höhen wie den Spielen in der Europa League, dem DFB-Pokalfinale und tollen Auftritten in der Bundesliga", wird Flekken in einem Statement zitiert. "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen bedanken, die mir über die Jahre das Vertrauen entgegengebracht und gehalten haben. Die Zeit beim Sport-Club hat mich geprägt und ich bin dankbar, dies als Sportler und als Mensch erleben zu dürfen."

Atubolu wird Stammkeeper in Freiburg

Flekken war 2018 vom MSV Duisburg nach Freiburg gekommen, wo er in den vergangenen beiden Spielzeiten als Stammkeeper regelmäßig zwischen den Pfosten stand. In der abgelaufenen Saison kam er in allen 34 Bundesliga-Spielen zum Einsatz (44 Gegentore, kicker-Notenschnitt 2,82), 13 Spiele ohne Gegentreffer waren alleiniger Bestwert.

"Wir haben Mark vor fünf Jahren eine klare Perspektive aufgezeigt und sind diesen Weg gemeinsam konsequent gegangen. Er hat sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen, und wir haben ihm in schwierigen Phasen Vertrauen geschenkt - das verbindet", erklärte Sportvorstand Jochen Saier. "Wir danken Mark für sein Wirken auf und neben dem Platz und für die gemeinsame erfolgreiche Zeit beim Sport-Club. Für seinen Schritt nach London wünschen wir alles erdenklich Gute."

Um Flekkens Nachfolge muss sich der SC Freiburg keine Sorgen machen, denn sie steht bereits fest: Der deutsche U-21-Nationalkeeper Noah Atubolu, der zuletzt hauptsächlich in der zweiten Mannschaft (3. Liga) zum Einsatz kam, aber auch schon zwei Einsätze im DFB-Pokal und einen in der Europa League vorweisen kann, wird zur neuen Nummer 1 befördert.