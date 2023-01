25 Millionen Euro, aber verzögert: So läuft der Schade-Transfer

Kevin Schade wird der neue Freiburger Rekordtransfer, allerdings erst mit Verzögerung. Der U-21-Nationalspieler muss nach Verletzungspause und zuletzt dürftiger Einsatzbilanz zeigen, dass er der Premiere League gewachsen ist. Sein Brentford-Wechsel hat Auswirkungen auf zwei SC-Profis.

Der Tross des SC Freiburg fliegt am heutigen Vormittag von Zürich nach Malaga, von dort geht es weiter ins traditionelle Wintertrainingslager im andalusischen Sotogrande. Während die Mannschaft von Christian Streich erstmals auf der Anlage des Santa Maria Polo Club trainieren wird, ist für den Nachmittag auch die offizielle Bestätigung eines großen Transfers geplant, der sich gestern konkretisiert hat.

Herausragender Deal für den SC, der keinen Leistungsträger verliert

Der ursprünglich bis 2026 gebundene Kevin Schade wechselt zum FC Brentford und wird aller Wahrscheinlichkeit nach zum neuen Freiburger Rekordtransfer. Allerdings mit etwas Verzögerung. Weil es beim Sport-Club in der aktuellen Saison sportlich und wirtschaftlich so gut läuft - im Sommer brachte Nico Schlotterbecks Wechsel (BVB) bereits mindestens 20 Millionen Euro, die Achtelfinalteilnahmen in DFB-Pokal und Europa League sorgen für entsprechende Prämien -, soll der große Schade-Erlös ins nächste Geschäftsjahr fließen.

Halbjährige Leihe und Kaufpflicht mit niedrigschwelligen Bedingungen

Die Freiburger Verantwortlichen verständigten sich daher nach kicker-Informationen mit dem Londoner Premier-League-Klub auf folgendes Modell: Zunächst wird Schade bis Saisonende an Brentford verliehen, dann greift eine Kaufpflicht. Die ist an sehr niedrigschwellige Bedingungen geknüpft, wie etwa den sehr wahrscheinlichen Ligaverbleib der Bees oder eine ansonsten niedrige, von Schade zu erreichende Einsatzanzahl. Insgesamt beläuft sich das Paket auf 25 Millionen Euro, von denen etwa eine Million Euro auf die halbjährige Leihgebühr entfällt. Ein herausragender Deal für den SC, der Schade ab dem Alter von 16 Jahren selbst ausbildete, seine aktuelle Rekordsaison jedoch fast ohne große Impulse des Offensivspielers bewerkstelligte. Die Freiburger verlieren zwar ein spannendes Toptalent, aber keinen Leistungsträger.

Vertrag bis 2028 - Solidaritätszahlungen an Babelsberg und Cottbus

Geht alles glatt, erhält Schade ab Sommer einen gut dotierten Vertrag bis 2028 beim FC Brentford. Schon jetzt hat er gebürtige Potsdamer, dessen erste Ausbildungsvereine SV Babelsberg und Energie Cottbus hübsche Solidaritätszahlungen aus dem Transfer erwarten dürfen, mit dem Schritt nach England ein großes Ziel erreicht. Der relativ kleine Londoner Stadtteilverein soll aber nicht das Ende aller Träume sein. Am liebsten will sich Schade dort für einen der englischen Topklubs empfehlen.

Dazu muss sich das vor allem mit Geschwindigkeit gesegnete Talent - die 2021/22 gemessenen 36,37 km/h sind ein Bundesliga-Top-Wert - aber stabilisieren und steigern. Von März bis September bestritt der fünfmalige deutsche U-21-Nationalspieler (vier Tores) wegen einer operierten Bauchmuskelverletzung kein Spiel.

Die lange Leidenszeit hat ein Umdenken ausgelöst

Die nach dem Joker-Comeback am 6. Bundesliga-Spieltag erreichten 306 Pflichtspielminuten - verteilt auf zwölf Einsätze, bei denen er nur zweimal startete, ansonsten blieb er viermal komplett auf der Bank - sowie ein Tor und zwei Assists lassen noch viel Luft nach oben. Das weiß auch Schade, bei dem die lange Leidenszeit auch ein Umdenken ausgelöst hat. Hin zu noch mehr Professionalität, während dem leichtfüßigen Sprinter mit dem präzisen Schuss davor vieles zugeflogen ist und er für ähnliche Resultate nicht so hart arbeiten musste wie andere.

Bisher nur 36 Profieinsätze - Schade muss sich stabilisieren und steigern

Schade hat beispielsweise Ernährungsberatung in Anspruch genommen, muss gerade für die Premier League aber vor allem in puncto physische Stabilität weiter zulegen. Der 1,83-Meter-Mann brachte im Sommer 74 Kilo auf die Waage. Wenn er an den Gegnern nicht mit seinem Tempo vorbeifliegt, verliert er noch so manch körperlich geführtes Duell. Bisher stehen insgesamt nur 36 Profieinsätze (sechs Tore, vier Assists) in seiner Vita, nur 17-mal spielte er länger als 30 Minuten.

Seit der Ligapause Mitte November scheint Schade jedoch auf einem guten Weg. Beim 4:2-Sieg der U 21 in Italien erzielte er als Mittelstürmer ein Tor und hinterließ insgesamt einen guten Eindruck. Die Positionsfrage ist generell spannend, da er bisher bei DFB und SC vorwiegend auf der Außenbahn wirkte. So auch in den Dezember-Testspielen gegen Luzern (2:2), als er links begann, den KSC (3:2), als Schade über rechts kommend ein Tor schoss und eine Vorlage lieferte, und Bern (1:1, rechts).

Spannende Positionsfrage: Außen oder in der Sturmmitte?

Interessant, wo ihn Brentfords dänischer Coach Thomas Frank am stärksten einschätzt. Dass er die bisher nicht vergebene Trikotnummer 9 erhalten soll, könnte ein Indiz für eine zumindest mittelfristige Heimat in der Zentrale sein. So oder so muss sich Schade, auf den mit der U-21-EM im Juni noch ein weiteres Highlight wartet, aber zunächst einmal für Einsätze empfehlen und insgesamt zeigen, dass er der intensiven Premier League körperlich und mental gewachsen ist.

Eher keine Weißhaupt-Leihe, auch der wechselwillige Sallai muss bleiben

Sein Wechsel hat nebenbei auch noch Auswirkungen auf zwei bisherige SC-Kollegen. Die zwecks mehr Spielpraxis angedachte Ausleihe des anderen auf den offensiven Außenbahnen beheimateten U-21-Nationalspielers Noah Weißhaupt wird nun aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zustande kommen. Und auch Ungarns Nationalspieler Roland Sallai, der sich schon vorigen Sommer einen Weggang zu einem europäischen Topklub ausmalte und seitdem dreimal die Berateragentur wechselte, um einen Winterabschied zu forcieren, wird den SC in der aktuellen Transferperiode nicht verlassen.