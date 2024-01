Nach 13 Jahren: Keitel verlässt Freiburg im Sommer

Nach Ende der laufenden Saison wird Yannik Keitel (23) erstmals seinen Heimatverein verlassen. Der VfB Stuttgart könnte sein Ziel sein.

Schon im vergangenen Sommer hatte sich Yannik Keitel mit einem möglichen Wechsel beschäftigt. Trotz großer Wertschätzung von Hartenbach, Trainer Christian Streich und Co. konnte sich Keitel, der schon seit 2011 das SC-Trikot trägt, in seinen ersten drei Profisaisons nicht konstant als Stammkraft etablieren - auch wegen einiger Verletzungspausen.

Trotz konkreter Anfragen aus Köln und Stuttgart - besonders VfB-Coach Sebastian Hoeneß warb intensiv um den zentralen Mittelfeldspieler - entschied sich Keitel zu bleiben und sich im vierten Profijahr beim SC durchsetzen zu wollen. Das gelang bisher allerdings nicht. Vor allem auch, weil Keitel mehrere Wochen wegen einer Adduktorenverletzung ausfiel.

Beim 3:2 am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim wurde Keitel spät eingewechselt. Es war sein erster Einsatz seit Anfang Oktober und erst sein sechster insgesamt diese Saison. Nach seinem einzigen 90-Minuten-Auftritt beim 0:0 in Frankfurt bekam Keitel ausdrücklich Lob von Streich. Eine Woche später stand er gegen Augsburg erneut in der Startelf, musste aber nach 20 Minuten bereits verletzt raus - zum großen Bedauern des Cheftrainers.

Bei unserem Verhältnis kann ich mir vorstellen, dass er noch mal für den SC Freiburg aufläuft. Sportdirektor Klemens Hartenbach über Yannik Keitel

Während der vergangenen Wochen ohne Spielminuten hatte Keitel genug Zeit, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen. Und teilte diese auch mit den Verantwortlichen, die er seit vielen Jahren gut kennt. "Wir hatten wie immer einen offenen und sehr wertschätzenden Austausch. Yannik hat für sich entschieden, dass er im Sommer eine neue Herausforderung annehmen möchte", sagt Hartenbach im Gespräch mit dem kicker.

Wegen seines am Saisonende auslaufenden Vertrags wird der SC für sein aus- und weitergebildetes Eigengewächs keine Ablöse erhalten. Grundsätzlich eine bittere Pille aus Vereinssicht. Dennoch sagt Hartenbach: "So kitschig das in diesem Geschäft klingen mag, aber das Wichtigste ist, dass es Yannik in Zukunft körperlich und mental gutgehen wird. Bei unserem guten Verhältnis kann ich mir auch vorstellen, dass er in einigen Jahren noch mal für den SC Freiburg aufläuft."

VfB-Wechsel steht wohl bevor

In Sachen neuer Arbeitgeber hatte VfB-Coach Hoeneß allem Anschein nach im zweiten Versuch Erfolg mit seiner Überzeugungskraft. Die Zeichen verdichten sich jedenfalls, dass Keitel ab der kommenden Saison für den Landesrivalen aus Stuttgart auflaufen wird. "Sky" berichtete bereits davon. Der VfB war bei Keitel schon im vergangenen Sommer in der Pole Position, diesmal befand sich auch Bochum unter den Interessenten.