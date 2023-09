Röhl auf der Bank: Darum war für Streich "jetzt Keitel dran"

Beim 0:0 in Frankfurt bekam der zuletzt angeschlagene Yannik Keitel auf der Freiburger Doppelsechs den Vorzug vor Merlin Röhl. Christian Streich erläutert die Gründe für diese Wahl und seine Freude über den Auftritt des Höfler-Vertreters.

Die für den SC schmerzhafte Drei-Spiele-Sperre für Nicolas Höfler, den gesetzten Strategen und Regisseur, ist natürlich auch eine Chance für mindestens einen Teamkollegen an der Seite des ebenso meist aufgestellten Maximilian Eggestein. Am ehesten durfte man mit Youngster Röhl rechnen, dem Gewinner der Sommervorbereitung, der Höfler (vorherige Rotsperre aus 2022/23) auch schon am ersten Spieltag vertreten hatte. Zumal Rivale Keitel zuletzt gegen Dortmund wegen Adduktorenbeschwerden im Kader fehlte.

"Vor zwei Wochen ist es Yannik ein bisschen reingefahren, zum Glück war er nur ein paar Tage weg", sagte Streich am Sonntagabend nach dem 0:0 in Frankfurt, wo Keitel statt Röhl spielte. Eine leichte Vorahnung für diese Personalwahl konnten man erst am Donnerstagabend bekommen, als bei der 3:2-Führung in Piräus in der Nachspielzeit Keitel und nicht Röhl als dritter zentraler Mittelfeldspieler neben Eggestein und dem in der Europa League spielberechtigten Höfler zu Wahrung des Vorsprungs eingewechselt wurde.

Keitel bekam nun ein Lob vom Trainer für sein Verhalten in den ersten, für ihn enttäuschenden Saisonwochen, die das Potenzial gehabt hätten, den Frust nach der verkorksten U-21-EM zu vergrößern. Insbesondere, weil Keitel im Sommer Anfragen aus Stuttgart und Köln ausschlug und letztlich bei seinem Heimatverein (seit 2011) blieb.

"Er ist sehr gut damit umgegangen, dass er zu Saisonbeginn nicht gespielt hat. Merlin Röhl hat ja gegen Hoffenheim angefangen und wir haben gewonnen. Dann kam Chicco Höfler zurück und Yannik war nicht am Zug, hat sich im Training aber eine Leichtigkeit bewahrt, da muss ich echt den Hut ziehen. Daher hatte ich jetzt ein ganz gutes Gefühl", erzählte Streich und äußerte sich auch zur Lage von Röhl, der im U-21-Nationalteam dem altersbedingt ausgeschiedenen Keitel nachfolgt.

Dann war jetzt Yannik dran Christian Streich

"Bei Merlin lief es nicht so in Stuttgart, da kam er rein, ist ein bisschen unglücklich gewesen, wollte alles tun", so Streich und formulierte auch konkrete Kritik am dynamischen 21-Jährigen: "Im Heimspiel gegen Dortmund war er auch unglücklich, als er Hummels laufen lässt und sich nicht genug wehrt und dann macht Hummels dieses Kullertor zum 2:3." Die Folge für den SC-Coach: "Dann war jetzt Yannik dran."

Neue Leichtigkeit bei Keitel

Keitel wolle aus Sicht des 58-Jährigen "immer alles gut machen" für seinen Heimat- und Herzensverein. Dadurch verkrampfte der ehrgeizige 1,86-Meter-Mann in der Vergangenheit immer mal wieder. Nun aber erlebte Streich ihn anders. "Am Samstag im Training und am Sonntag vor dem Spiel war er locker und leicht", berichtete der SC-Coach und lobte seine Nummer 14: "Ich bin sehr froh, dass er wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat und paar richtige Zweikämpfe gewonnen hat. Einmal war er von vier Frankfurtern umringt, am Ende kriegt er einen Freistoß. Das war echt gut und gibt uns Optionen, wir haben nicht zu viele Spieler im Kader. Die, die da sind, brauchen das Selbstvertrauen, dass sie spielen können. Es freut mich sehr für Yannik."

Der Gelobte erwähnte vor allem die kollektive Errungenschaft am Sonntag in der Bankenmetropole: "Wir haben zu null gespielt, das war unsere oberste Priorität. Wir wissen, dass wir auf unsere Basics achten müssen." Weiterhin gelte es aber, auch per Videostudium, die Verhaltensweisen auf dem Platz in bestimmten Situationen zu verbessern.

Die offensiven Abläufe dürften nun ein Schwerpunkt der Trainingswoche sein. Auch um den in den vergangenen Jahren selbst erarbeiteten, realistischen Anspruch zu erfüllen, das Heimspiel am Sonntag gegen Augsburg zu gewinnen. Im Spiel nach vorne offenbarten bei der Eintracht auch Eggestein und Keitel noch Luft nach oben. Ob Keitel insgesamt genug getan habe, um gegen den FCA erneut in der Startelf zu stehen? "Ich hoffe doch", sagte der 23-Jährige und dürfte nun tatsächlich, Fitness vorausgesetzt, einen Vorsprung vor Röhl haben.