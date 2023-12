Muskelfaserriss: 2023 ist für variablen Iyoha gelaufen

Emmanuel Iyoha kann im Jahresendspurt bei Fortuna Düsseldorf nicht mehr eingreifen. Der 26-Jährige zog sich im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Magdeburg einen Muskelfaserriss zu.

Emmanuel Iyoha wird in diesem Jahr kein Spiel für Fortuna Düsseldorf mehr machen. Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekanntgab, hat sich das 26-jährige Eigengewächs beim 2:1-Achtelfinalerfolg im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt somit bei den beiden verbleibenden Hinrunden-Spielen gegen Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr) und erneut in Magdeburg (16. Dezember, 13 Uhr) aus.

Damit fällt den in der Breite ohnehin dünn besetzten Düsseldorfern eine Konstante weg. In allen 18 Pflichtspielen stand der gelernte Stürmer auf dem Platz, 17 Einsätze absolvierte er in der Startelf - und wusste dabei vor allem aufgrund seiner Variabilität zu gefallen. Mal als Rechts-, mal als Linksverteidiger, aber auch als rechter bzw. linker Flügelspieler setzte Trainer Daniel Thioune Iyoha ein, der somit immer wieder als Lückenfüller agierte, seinen Job bis dato aber ordentlich machte.

Nur einmal - beim 1:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden - erhielt Iyoha die kicker-Note 5, sonst pendelte seine Bewertung zwischen 2 und 4,5, woraus sich eine Liga-Durchschnittsnote von 3,17 ergibt. Gegen die Magdeburger ersetzte er am Dienstag den erkrankten Nicolas Gavory auf dessen linker Abwehrseite.

Der Franzose wird im Spitzenspiel gegen Kiel, dass die Fortuna nutzen will, um den aktuellen Tabellenzweiten mit einem Sieg zu überholen, aber voraussichtlich in die Startelf zurückkehren können.