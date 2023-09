"Moritz hat es sehr gut gemacht": Nicolas mit einer überzeugenden Bewerbung

Moritz Nicolas durfte gegen den FC Bayern als Vertreter von Jonas Omlin ran und hütete beim 1:2 gegen den Rekordmeister das Gladbacher Tor. Der Keeper von Borussia Mönchengladbach machte seine Sache gut - und empfahl sich für weitere Aufgaben.

Die Entscheidung, wer den an der Schulter verletzten Jonas Omlin im Gladbacher Tor vertreten wird, war mit Spannung erwartet worden.

Nicht völlig unerwartet nach den vergangenen Wochen setzte Gerardo Seoane auf Moritz Nicolas. Der 25-Jährige hatte sowohl im DFB-Pokal als auch an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen als Ersatzkeeper auf der Bank gesessen. "Moritz hat eine gute Vorbereitung absolviert, war vom ersten Tag an durchgängig dabei und hat es in den Testspielen gut gemacht. Er ist im Rhythmus", hatte Gladbachs Cheftrainer Gerarde Seoane vor dem Anpfiff am "Sky"-Mikrofon seine Entscheidung begründet. Als Torhüter bringe Nicolas "vieles mit", so Seoane weiter. "Robustheit, außerdem ist er gut bei Flanken und sehr gut auf der Linie. Es war eine rein sportliche Entscheidung."

Eine Entscheidung, die Seoane nicht bereuen musste.

Nicolas nutzte in seinem erst zweiten Bundesliga-Spiel (sein Debüt hatte er in der Saison 2019/20 als Leihspieler bei Union Berlin gefeiert) die Chance. Ruhig am Ball, sicher bei den Flanken agierte der Keeper - und er bekam auch einige Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Ganz stark die Reaktion, als er einen Schuss von Leroy Sané mit den Fingerspitzen noch an die Latte lenken konnte (39. Spielminute). Oder der abgewehrte Kopfball von Serge Gnabry aus kurzer Distanz (70.). "Moritz hat es sehr gut gemacht. Er hat gute Reflexe gezeigt, die Verbindung zur Viererkette war auch gut - und er hat versucht, mit Selbstvertrauen von hinten herauszuspielen", lobte Seoane.

"Das heute war schon ein besonderer Rahmen"

"Klar war ich nervöser als sonst. Das heute war schon ein besonderer Rahmen. Aber als das Spiel dann losgegangen ist, war ich in meinem normalen Film drin und habe versucht, mich auf die Mannschaft und mich zu fokussieren", sagte Nicolas nach dem Abpfiff.

Die Enttäuschung sei groß, dass nach dem großen Kampf kein Punkt eingefahren werden konnte. "Trotzdem habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich spielen durfte", so der Schlussmann.

Zumindest fürs Bayern-Spiel hatte Nicolas die Nase vor der Konkurrenz. Routinier Tobias Sippel saß auf der Bank. Bei Jan Olschowsky, der sich unter Daniel Farke zur offiziellen Nummer 2 hochgespielt hatte, wog das Handicap schwer, dass er sich am Ende der vergangenen Saison eine knöcherne Daumenverletzung zugezogen hatte und deshalb zuletzt bei der U 23 eingesetzt wurde, um Spielpraxis zu sammeln.

"Jan Olschowsky war lange Zeit verletzt und konnte die Vorbereitung nicht mitmachen. Dadurch besaß er einen kleinen Nachteil", erklärte Seoane.

Omlin? "Wir müssen sehen"

Kommt höchstwahrscheinlich nicht um eine Schulter-Operation herum: BMG-Kapitän Jonas Omlin. IMAGO/ANP

Die Leistung gegen den Rekordmeister konnte Nicolas auf jeden Fall als Empfehlung verbuchen. Wie lange er im Tor stehen wird? "Das weiß ich selbst nicht. Wir haben erst einmal die Entscheidung für ein Spiel getroffen. Jetzt ist sowieso erstmal die Länderspielpause, danach werden wir wieder miteinander sprechen", blickte Nicolas voraus. "Ich versuche, bestmöglich meine Leistung zu bringen. Am Ende ist es dann der Trainer, der die Entscheidung trifft."

Dass die Borussen für längere Zeit einen Omlin-Vertreter benötigen, steht wohl außer Frage. Der Schweizer kommt höchstwahrscheinlich nicht um eine Schulter-Operation herum. Die definitive Entscheidung, wie mit der Schulterverletzung weiter verfahren wird, stehe aber noch aus, erklärte Sportdirektor Nils Schmadtke am Samstag auf kicker-Nachfrage: "Wir müssen sehen, was das Wochenende noch bringt. Dann wird es nächste Woche eine finale Entscheidung geben."