Seoane lässt OP-Frage bei Omlin offen

Kommt Gladbachs Torhüter Jonas Omlin doch um eine Operation an der lädierten Schulter herum? Trainer Gerardo Seoane hat am Donnerstag über die Situation seiner Nummer 1 gesprochen.

Noch ist unklar, ob sich Omlin tatsächlich einem operativen Eingriff unterziehen muss. Die Untersuchungen der lädierten Schulter werden fortgesetzt und weitere Fachärzte konsultiert. Omlin hatte sich am Mittwoch gegen Ende des Trainings, auf dem Programm stand eine nicht-öffentliche Einheit, verletzt. "Die Untersuchungen laufen. Für Samstag wird er es sicherlich nicht schaffen, das kann ich sagen. Jetzt gilt es abzuklären, wie die genaue Diagnose aussieht", sagte Seoane am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Omlin wird schon seit längerer Zeit von Problemen an der linken Schulter geplagt. Kurz vor dem Pflichtspielstart war er im Testspiel gegen Montpellier HSC (2:2) bei einer Parade unglücklich auf die linke Schulter gefallen und angeschlagen ausgewechselt worden. Zwar konnte Borussias neuer Mannschaftskapitän sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga alle Spiele bestreiten, doch die Beschwerden kehrten immer wieder zurück. "Es ist so, dass er diese Schulterproblematik seit dem Montpellier-Spiel hat. Darum werden wir jetzt mit Spezialisten abklären, was der richtige Weg ist. Ob es eine konservative Behandlung ist, so dass es im gleichen Rhythmus weitergeht und wir damit rechnen müssen, dass er immer wieder kleinere Probleme hat. Oder ob es einen Eingriff gibt. Aber dazu müssen wir die Einschätzungen der Fachärzte abwarten und schauen, was sie uns empfehlen, um dann eine Entscheidung zu treffen", erklärte Seoane.

Da Omlin aber schon mal definitiv das Bayern-Spiel am Samstag verpassen wird, bleibt die Frage, wer die Nummer 1 gegen den Rekordmeister vertreten wird. Gleich drei Keeper kommen infrage. Jan Olschowsky, unter Seoane-Vorgänger Daniel Farke die offizielle Nummer 2, wobei sich das 21 Jahre alte Eigengewächs Ende Mai eine knöcherne Daumenverletzung zugezogen und dadurch den Großteil der Vorbereitung verpasst hatte. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde Olschowsky in dieser Saison bisher in Borussias U 23 in der Regionalliga West eingesetzt.

Auf der Bank, sowohl im DFB-Pokal als auch an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen, saß daher Rückkehrer Moritz Nicolas. Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison an Roda Kerkrade verliehen und bestritt dort 30 Spiele. Außerdem steht als Option auch Routinier Tobias Sippel (35) bereit, der im Laufe der vergangenen Saison den Status als Nummer 2 an Olschowsky abtreten musste.

Seoane wollte sich am Donnerstag noch nicht in die Karten schauen lassen, wer gegen die Bayern spielen wird. Die kurze Antwort des Coaches: "Das sage ich am Samstag."