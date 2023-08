Gladbachs Omlin: OP und monatelange Pause?

Schwerer Schlag für Borussia Mönchengladbach: Jonas Omlin muss offenbar an der Schulter operiert werden.

Die anhaltenden Schulterprobleme von Gladbachs Nummer 1 machen eine kurzfristige Operation notwendig, berichtet die "Bild". Damit droht Jonas Omlin, der am Mittwoch überraschend nicht ins Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Kosovo und Andorra berufen wurde, ein monatelanger Ausfall.

Probleme begleiten Omlin schon länger

Der 29-Jährige plagt sich seit längerem mit wiederkehrenden Problemen an der linken Schulter herum, die ihn zu Trainingspausen zwangen. In der Sommervorbereitung war er im Testspiel gegen Montpellier HSC (2:2) auch noch einmal unglücklich auf die linke Schulter gefallen und musste entgegen der Planung schon zur Pause in der Kabine bleiben. Im anschließenden DFB-Pokalspiel gegen TuS Bersenbrück (7:0) stand Omlin dann wieder zwischen den Pfosten. Trotzdem blieben Beschwerden. Über zusätzliche Physio-Maßnahmen versuchte man, die Probleme in den Griff zu bekommen und die Schulter bestmöglich zu stabilisieren. Nun scheint man sich aber für einen operativen Eingriff entschieden zu haben.

Omlin war im Januar als Nachfolger von Yann Sommer von Montpellier HSC verpflichtet worden und erwies sich sofort als wichtige Verstärkung und Führungsfigur. Vor der Saison wurde er von Trainer Gerardo Seoane sogar zum neuen Kapitän der Fohlenelf und Nachfolger von Lars Stindl ernannt. Erster Stellvertreter ist Julian Weigl.

Wer hütet gegen die Bayern das Tor?

Wer nun am Samstag gegen den FC Bayern im Gladbacher Tor stehen wird, muss abgewartet werden. Die offizielle Nummer 2 heißt seit der vergangenen Saison Jan Olschowsky. Weil sich das 21 Jahre alte Eigengewächs aber am Ende der vergangenen Saison eine knöcherne Daumenverletzung zugezogen und dadurch auch den Großteil der Vorbereitung verpasst hat, sammelte Olschowsky zuletzt Spielpraxis in Borussias U 23 in der Regionalliga West. Auf der Bank, sowohl im DFB-Pokal als auch an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen, saß Moritz Nicolas (25). Im Profikader befindet sich mit Routinier Tobias Sippel (35) außerdem noch ein vierter Torhüter.