Doku an fünf Treffern beteiligt: ManCity schlägt Bournemouth klar

Manchester City hat die Pflichtaufgabe Bournemouth standesgemäß gelöst. Gegen die Cherries setzten sich die Skyblues mehr als deutlich mit 6:1 durch. Dokus vier Vorlagen bedeuten geteilten Premier-League-Rekord.

ManCity-Coach Pep Guardiola setzte nach dem 3:0 über Manchester United Gvardiol, Ruben Dias, Grealish und Foden allesamt auf die Bank. Akanji, Aké, Doku und Kovacic starteten an deren Stelle. Die Gäste aus feierte am vorherigen Spieltag beim 2:1 gegen Burnley ihren ersten Saisonsieg und wollten diesen bestätigen - mit dem Wissen, dass der amtierende Champions-League-Sieger wartet.

Bournemouth bekommt Doku nicht in den Griff

Das Spiel entwickelte sich von Beginn an, wie man es erwarten konnte. Die Skyblues ließen den Ball laufen, Bournemouth konnte froh sein um jede Entlastungsaktion, die sie hatten. Zunächst fehlte der Elf von Guardiola noch etwas der Zug zum Tor, auch weil die Fünferkette zunächst noch stand. Bernardo Silva hatte den ersten echten Schuss aufs Tor (10.). Mit fortlaufender Spielzeit gelang es den Citizens immer mehr, Räume zu finden. Rodrigo (18.), Doku (19.), Haaland (22., Pfosten, 25.) und Bernardo Silva (29.) ließen die Führung zunächst noch liegen.

Kurz darauf erlöste Doku seine Elf dann: Nach einem Doppelpass mit Rodrigo traf er ins rechte Toreck (30.). Die Gegenwehr der Gäste war damit schon gebrochen, nur drei Minuten später erhöhte Bernardo Silva nach Vorlage von Doku, der seinen Gegenspieler zum Tanz bat, auf 2:0 (33.). Wiederum nur vier Zeigerumdrehungen später stand es dann auch schon 3:0. Doku hielt aus der Distanz drauf, Akanji - dem auch der Treffer zugesprochen wurde - fälschte mit dem Rücken ab.

Haaland glücklos

Immer wieder hatten die Gäste mit Doku und seiner Wendigkeit zu kämpfen. Bournemouth musste dann auch noch verletzungsbedingt wechseln, weil sich Scott in einem Zusammenprall mit Rodrgio am Knie verletzte. Haaland hätte kurz vor dem Ende beinahe noch das 4:0 erzielt (45.+3), ein Treffer sollte ihm aber verwehrt bleiben, denn nach dem Seitenwechsel wurde er von Foden ersetzt.

Podcast Das ist kicker Daily Anpfiff für unseren neuen News-Podcast. Ab dem 06.11. liefern wir euch zum Feierabend das Wichtigste aus der Welt des Fußballs und darüber hinaus. Jetzt abonnieren! alle Folgen

Nach der Pause schien es zunächst so, als wenn sich Bournemouth besser auf das Spiel der Gastgeber eingestellt hätte. Sie liefen höher an und forcierten dadurch auch einige ungewohnte Fehler bei den Skyblues. Ein Treffer von Solanke wurde aber wegen Abseits aberkannt (47.). Wenn Senesis Zuspiel auf Solanke angekommen wäre (56.) oder Solanke nicht die Latte getroffen hätte (61.), wäre womöglich auch ein Treffer drin gewesen.

Bernardo Silva und Aké machen halbes Dutzend voll

Der fiel dann wiederum auf der anderen Seite: Doku bediente Foden, der zum 4:0 traf (64.). Für Doku war es der vierte Scorerpunkt (ein Tor, drei Vorlagen). City ließ es danach ruhiger angehen, wechselte fleißig durch und kassierte umgehend den Anschlusstreffer durch Sinisterra (74.).

ManCity fing sich danach aber wieder. Bernardo Silva (83.) - erneut nach Vorlage von Doku - und Nathan Aké (88.) machten das halbe Dutzend voll. Dokus vier Vorlagen bedeuten geteilten Premier-League-Rekord. City überholt durch den Sieg Tottenham an der Tabellenspitze - die Spurs können am Montagabend gegen Chelsea (21 Uhr LIVE! bei kicker) aber nachziehen.

Die Citizens müssen bereits am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League ran, zuhause geht es gegen die Young Boys aus Bern. Am Sonntag wartet dann das Gastspiel beim FC Chelsea (17.30 Uhr). Bournemouth trifft bereits am Samstag auf Newcastle United (18.30 Uhr).