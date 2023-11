90.+5! Ausgerechnet Luis Diaz beschert Liverpool ein Remis in Luton

Der FC Liverpool hat nur 1:1 bei Aufsteiger Luton Town gespielt. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit hatte der Favorit jedoch hinten gelegen. Am Ende war ausgerechnet Luis Diaz zur Stelle.

Luis Diaz erzielte das emotionale 1:1 für Liverpool in Luton. Liverpool FC via Getty Images

Jürgen Klopps FC Liverpool, nach dem 3:0-Ligasieg über Nottingham auf einer Position verändert (Gomez begann für den auf der Bank sitzenden Tsimikas), übernahm sofort das Kommando. Der erste Abschluss gehörte jedoch Lutons Barkley, wenngleich Keeper Alisson damit keine Probleme hatte (4.).

Darwin scheitert erst an Kaminski, dann an der Latte

Fortan begann ein kleines Privatduell zwischen Darwin und Lutons Keeper Kaminski. Der Torhüter behielt die Oberhand, zweimal parierte er Darwin-Fernschüsse (5., 16.) - und hatte Glück, als der Stürmer die Latte traf (13.).

Ansonsten hielt Luton in der ersten Hälfte gut dagegen und dem LFC fehlte es vorne an Durchschlagskraft oder er machte wie Salah (21.) zu wenig aus den Gelegenheiten. Für den Außenseiter hatte Kaboré einmal fahrlässig vergeben (15.) und Kaminski parierte auch gegen Diogo Jota stark (33.).

Nach der Pause passierte lange wenig, was blieb, war Liverpools Ungenauigkeit im letzten Drittel. Wie schon kurz vor dem Seitenwechsel ging es außerdem etwas hitziger zu.

Alisson rettet - Darwin vergibt Riesenchance

Gefährlich wurde es schließlich doch noch - jedoch nicht für Kaminski, sondern für LFC-Keeper Alisson: Der Brasilianer verhinderte gegen Morris im Alleingang den Rückstand (65.).

Jürgen Klopp reagierte darauf mit einem Dreifachwechsel und dieser brachte Offensivschwung. Dass es nicht 1:0 für die Reds stand, lag am Chancenwucher: Erst vergab Darwin freistehend aus nächster Nähe eine Riesenchance (70.), dann scheiterte der Uruguayer mal wieder an Kaminski im Tor (72.). Obendrein gab es nach einem Halten von Mengi gegen van Dijk keinen Elfmeter (74.), weswegen Jürgen Klopp noch Gelb sah (75.).

Für die Reds kam es schließlich noch dicker: Nachdem van Dijk Barkley an den Arm geköpft hatte, wollten die Gäste Elfmeter, stattdessen aber wurden sie mustergültig ausgekontert und der Ex-Bremer Chong vollendete zum umjubelten 1:0 für Luton (80.).

Luis Diaz vergoldet sein Comeback

Vieles sprach nun für eine Sensation, Aufsteiger Luton Town hielt Liverpool auch erst einmal fern von Kaminskis Tor. Der Druck der Reds wurde aber immer größer - und ausgerechnet Luis Diaz, dessen Eltern entführt wurden und der Vater noch immer nicht komplett befreit ist, köpfte drei Minuten vor Ende entschlossen ein (90.+5). Dementsprechend emotional endete die Partie.

Für die Reds, die trotz des 1:1 auf Platz drei springen, geht es bereits am Donnerstag in der Europa League beim FC Toulouse weiter (18.45 Uhr), am Wochenende wartet dann das Heimspiel gegen Brentford (Sonntag, 15 Uhr). Luton Town gastiert am Samstag (16 Uhr) bei Manchester United.